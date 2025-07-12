Виллиан Роша – о работе ВАР: «У судей все перед глазами, ошибиться невозможно»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша поделился своим отношением к ВАР.
– Наверное, самый резонансный момент кубкового суперфинала против «Ростова» – отмененный гол Ивана Облякова. Вас удивило, что судья смотрел этот момент почти 10 минут?
– Это был сложный эпизод, поэтому его так долго смотрели. При этом ВАР на матче работал с какими‑то перебоями. Если гол отменили, значит, судья действительно увидел, что он был забит не по правилам.
– Ваше отношение к системе ВАР? В ней больше минусов или плюсов?
– Я лично предпочитаю, чтобы на матче была эта система. У судей есть все перед глазами, там невозможно ошибиться, поэтому ВАР помогает арбитрам принять правильное решение.
- ВАР работает в России с 2019 года.
- Виллиан Роша в ЦСКА с 2022 года.
- С командой он дважды брал Кубок.
Источник: «Матч ТВ»