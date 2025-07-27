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  • Известна позиция ЦСКА по предложению «Аль-Джазиры» по Виллиану Роше

Известна позиция ЦСКА по предложению «Аль-Джазиры» по Виллиану Роше

Сегодня, 14:20

ЦСКА получил предложение по защитнику Виллиану Роше от «Аль-Джазиры» из ОАЭ.

«Эмиратцы предлагают москвичам 6 миллионов евро за трансфер Роши, и сыпят под 3 ляма евро ЗП самому игроку + крутую комиссию агентам.

Те уже потирают руки, да и сам футболист наверняка заинтересован в таком жирном контракте. Однако «армейцы» расставаться с 30-летним бразильцем не хотят», – написал источник.

  • ЦСКА купил Виллиана в 2022 году у «Портимоненсе» за 2 миллиона евро.
  • У 30-летнего Роши за москвичей 105 матчей, 7 голов, 9 ассистов.
  • С ЦСКА игрок дважды брал Кубок.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига ОАЭ. Про Лига ЦСКА Аль-Джазира Роша Виллиан
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