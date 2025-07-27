Известна позиция ЦСКА по предложению «Аль-Джазиры» по Виллиану Роше

ЦСКА получил предложение по защитнику Виллиану Роше от «Аль-Джазиры» из ОАЭ.

«Эмиратцы предлагают москвичам 6 миллионов евро за трансфер Роши, и сыпят под 3 ляма евро ЗП самому игроку + крутую комиссию агентам.

Те уже потирают руки, да и сам футболист наверняка заинтересован в таком жирном контракте. Однако «армейцы» расставаться с 30-летним бразильцем не хотят», – написал источник.