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  • Ветеран ЦСКА – об уходе Роши: «Пускай уходит, надоели эти иностранцы»

Ветеран ЦСКА – об уходе Роши: «Пускай уходит, надоели эти иностранцы»

Сегодня, 20:51
2

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал информацию об уходе Виллиана Роши.

Ранее стало известно, что бразильский защитник собирается выкупить свой контракт для перехода в «Аль-Джазиру».

«Для современного российского футбола Роша – неплохой защитник. Но если в целом, то это не важный защитник. Даже вспомнить последний матч – где он был, когда армейцы пропускали? Где был этот Роша? Он был за спиной нападающего, который забивал гол. Что же ты делаешь, миленький мой? Какой же ты защитник? Он хорошо читает игру, выступает на высоком уровне на втором этаже, но совершает грубые ошибки.

Надоели эти иностранцы. Они сюда приезжают, гребут бабло, ни за что не отвечают. Пускай уходит, ради бога. Вся эта иностранщина пусть уходит. В академии ЦСКА есть свои центральные защитники, пусть лучше ребята занимают эти места», – сказал Пономарев.

  • ЦСКА купил Виллиана в 2022 году у «Портимоненсе» за 2 миллиона евро.
  • У 30-летнего Роши за москвичей 105 матчей, 7 голов, 9 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 6 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Роша Виллиан Пономарев Владимир
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Комментарии (2)
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Интерес
1753813196
Пусть выкупает, и "на свободу с чистой совестью", верблюдОв пасти, за огромные бабки.
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Cleaner
1753814418
Заткните уже Пономарева! Крыша у ветерана течет, зачем к нему с вопросами обращаться? Роше нужно сказать огромное спасибо и отпустить на заработки к арабам. Без этого футболиста не было бы в этом году у ЦСКА ни Кубка, ни Суперкубка!
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