Ветеран ЦСКА – об уходе Роши: «Пускай уходит, надоели эти иностранцы»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал информацию об уходе Виллиана Роши.

Ранее стало известно, что бразильский защитник собирается выкупить свой контракт для перехода в «Аль-Джазиру».

«Для современного российского футбола Роша – неплохой защитник. Но если в целом, то это не важный защитник. Даже вспомнить последний матч – где он был, когда армейцы пропускали? Где был этот Роша? Он был за спиной нападающего, который забивал гол. Что же ты делаешь, миленький мой? Какой же ты защитник? Он хорошо читает игру, выступает на высоком уровне на втором этаже, но совершает грубые ошибки.

Надоели эти иностранцы. Они сюда приезжают, гребут бабло, ни за что не отвечают. Пускай уходит, ради бога. Вся эта иностранщина пусть уходит. В академии ЦСКА есть свои центральные защитники, пусть лучше ребята занимают эти места», – сказал Пономарев.