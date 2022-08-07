Виллиан Роша - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Виллиан
|Фамилия
|Роша
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 января 1995 (28 лет)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Виллиан
|Фамилия
|Роша
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 января 1995 (28 лет)
|Рост
|193
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Сочи
|2:0
|ЦСКА
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|28.02.2023
|1' - 90'
|Краснодар
|1:0
|ЦСКА
|Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
|23.02.2023
|1' - 90'
|ЦСКА
|3:0
|Краснодар
|Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
|10'
|19.02.2023
|1' - 46'
|ЦСКА
|0:2
|Рубин
|Товарищеские матчи
|28'
|15.02.2023
|1' - 59'
|ЦСКА
|2:1
|Динамо
|Товарищеские матчи
|30' 59'
|11.02.2023
|1' - 46'
|ЦСКА
|1:1
|Ахмат
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Портимоненси
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.08.2022
|1' -90'
|Маритиму (Фуншал)
|0:1
|Портимоненси (Портиман)
|21.08.2022
|1' -90'
|Портимоненси (Портиман)
|2:1
|Витория Гимараеш (Гимараеш)
|15.08.2022
|1' -90'
|Пасуш де Феррейра (Пасуш)
|0:3
|Портимоненси (Портиман)
|55'
|07.08.2022
|1' -90'
|Портимоненси (Портиман)
|0:1
|Боавишта (Порту)