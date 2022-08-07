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    Виллиан Роша - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Виллиан
    Фамилия Роша
    Команда ЦСКА
    Состав Основной
    Родной город Рио-де-Жанейро
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 января 1995 (28 лет)
    Рост 193
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Сочи 2:0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 18 тур
    28.02.2023 1' - 90' Краснодар 1:0 ЦСКА Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
    23.02.2023 1' - 90' ЦСКА 3:0 Краснодар Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
    10'
    19.02.2023 1' - 46' ЦСКА 0:2 Рубин Товарищеские матчи
    28'
    15.02.2023 1' - 59' ЦСКА 2:1 Динамо Товарищеские матчи
    30' 59'
    11.02.2023 1' - 46' ЦСКА 1:1 Ахмат Товарищеские матчи
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