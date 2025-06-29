33 лучших игрока сезона-2024/25 в России по версии РФС

Бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило список 33 лучших футболистов по итогам сезона-2024/25. Оно выделило топ-3 игроков на 11 позициях.

Вратарь

Правый защитник

Правый центральный защитник

Левый центральный защитник

Левый защитник

Правый полузащитник

Ярослав Гладышев, «Динамо» Луис Энрике, «Зенит» Жоао Батчи, «Краснодар»

Правый центральный полузащитник

Левый центральный полузащитник

Левый полузащитник

Правый нападающий

Левый нападающий