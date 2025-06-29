33 лучших игрока сезона-2024/25 в России по версии РФС

Бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило список 33 лучших футболистов по итогам сезона-2024/25. Оно выделило топ-3 игроков на 11 позициях.
Вратарь
- Игорь Акинфеев, ЦСКА
- Станислав Агкацев, «Краснодар»
- Евгений Латышонок, «Зенит»
Правый защитник
- Густаво Мантуан, «Зенит»
- Илья Самошников, «Локомотив»
- Милан Гайич, ЦСКА
Правый центральный защитник
- Игорь Дивеев, ЦСКА
- Срджан Бабич, «Спартак»
- Нино, «Зенит»
Левый центральный защитник
Левый защитник
- Мойзес Барбоза, ЦСКА
- Дуглас Сантос, «Зенит»
- Лукас Оласа, «Краснодар»
Правый полузащитник
Правый центральный полузащитник
- Вильмар Барриос, «Зенит»
- Александр Черников, «Краснодар»
- Даниил Фомин, «Динамо»
Левый центральный полузащитник
- Алексей Батраков, «Локомотив»
- Матвей Кисляк, ЦСКА
- Данил Глебов, «Динамо»
Левый полузащитник
- Маркиньос, «Спартак»
- Андрей Мостовой, «Зенит»
- Бителло, «Динамо»
Правый нападающий
- Эдуард Сперцян, «Краснодар»
- Эсекьель Барко, «Спартак»
- Лусиано Гонду, «Зенит»
Левый нападающий
- Джон Кордоба, «Краснодар»
- Мирлинд Даку, «Рубин»
- Манфред Угальде, «Спартак»
- Акинфеев в 19-й раз попал в список 33 лучших футболистов по версии РФС и в 15-й раз на 1-й позиции.
- В список вошли 8 игроков из «Зенита», 7 – из «Краснодара», 6 – из ЦСКА, по 4 – из «Спартака» и «Динамо», 2 – из «Локомотива», по 1 – из «Ростова» и «Рубина».
Источник: официальный сайт РФС