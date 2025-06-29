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33 лучших игрока сезона-2024/25 в России по версии РФС

Сегодня, 11:51
7

Бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило список 33 лучших футболистов по итогам сезона-2024/25. Оно выделило топ-3 игроков на 11 позициях.

Вратарь

  1. Игорь Акинфеев, ЦСКА
  2. Станислав Агкацев, «Краснодар»
  3. Евгений Латышонок, «Зенит»

Правый защитник

  1. Густаво Мантуан, «Зенит»
  2. Илья Самошников, «Локомотив»
  3. Милан Гайич, ЦСКА

Правый центральный защитник

  1. Игорь Дивеев, ЦСКА
  2. Срджан Бабич, «Спартак»
  3. Нино, «Зенит»

Левый центральный защитник

  1. Максим Осипенко, «Ростов»
  2. Виллиан Роша, ЦСКА
  3. Диего Коста, «Краснодар»

Левый защитник

  1. Мойзес Барбоза, ЦСКА
  2. Дуглас Сантос, «Зенит»
  3. Лукас Оласа, «Краснодар»

Правый полузащитник

  1. Ярослав Гладышев, «Динамо»
  2. Луис Энрике, «Зенит»
  3. Жоао Батчи, «Краснодар»

Правый центральный полузащитник

  1. Вильмар Барриос, «Зенит»
  2. Александр Черников, «Краснодар»
  3. Даниил Фомин, «Динамо»

Левый центральный полузащитник

  1. Алексей Батраков, «Локомотив»
  2. Матвей Кисляк, ЦСКА
  3. Данил Глебов, «Динамо»

Левый полузащитник

  1. Маркиньос, «Спартак»
  2. Андрей Мостовой, «Зенит»
  3. Бителло, «Динамо»

Правый нападающий

  1. Эдуард Сперцян, «Краснодар»
  2. Эсекьель Барко, «Спартак»
  3. Лусиано Гонду, «Зенит»

Левый нападающий

  1. Джон Кордоба, «Краснодар»
  2. Мирлинд Даку, «Рубин»
  3. Манфред Угальде, «Спартак»
  • Акинфеев в 19-й раз попал в список 33 лучших футболистов по версии РФС и в 15-й раз на 1-й позиции.
  • В список вошли 8 игроков из «Зенита», 7 – из «Краснодара», 6 – из ЦСКА, по 4 – из «Спартака» и «Динамо», 2 – из «Локомотива», по 1 – из «Ростова» и «Рубина».

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Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Локомотив Динамо Краснодар Спартак ЦСКА Акинфеев Игорь Кордоба Джон Осипенко Максим Мостовой Андрей Дивеев Игорь Бабич Срджан Барриос Вильмар Сперцян Эдуард Агкацев Станислав Маркиньос Барко Эсекьель Гладышев Ярослав Мантуан Густаво Роша Виллиан Мойзес Даку Мирлинд Угальде Манфред Кисляк Матвей Батраков Алексей Бителло
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Комментарии (7)
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Skull_Boy
1751187759
Даку выше Угальде, Дивеев выше Роши и это что за алкаш составлял, и что там делает дохлых латинос за 40 мультов и нет Пьянича с Садулаевым на пару с Бариновым и Пальцевым, а где Вахания
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Интерес
1751187820
Где-то близко с действительному положению дел.
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