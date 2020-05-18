Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Педринью - статистика

Завершил карьеру
20 декабря 1992 (33)
#8 | Полузащитник
170 см
Португалия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Анкарагюджю
32
3
2
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
1' - 90'
77'
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
1' - 90'
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
62' - 90'
Турция. Суперлига, 33 тур
Бешикташ
2 : 0
19.04.2024
Анкарагюджю
58' - 90'
Турция. Суперлига, 32 тур
Анкарагюджю
3 : 1
13.04.2024
Газиантеп
75' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Антальяспор
1 : 1
02.04.2024
Анкарагюджю
1' - 60'
Турция. Суперлига, 30 тур
Анкарагюджю
2 : 1
16.03.2024
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
Турция. Суперлига, 29 тур
Самсунспор
2 : 1
10.03.2024
Анкарагюджю
1' - 85'
Турция. Суперлига, 28 тур
Анкарагюджю
1 : 1
02.03.2024
Истанбулспор
1' - 43'
26'
Турция. Суперлига, 27 тур
Кайсериспор
3 : 2
24.02.2024
Анкарагюджю
1' - 90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Анкарагюджю
0 : 3
18.02.2024
Галатасарай
1' - 78'
Турция. Суперлига, 25 тур
Коньяспор
1 : 0
11.02.2024
Анкарагюджю
1' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Анкарагюджю
0 : 0
02.02.2024
Сивасспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Фенербахче
2 : 1
28.01.2024
Анкарагюджю
1' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Анкарагюджю
2 : 0
24.01.2024
Карагюмрюк
1' - 90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Адана Демирспор
1 : 1
20.01.2024
Анкарагюджю
1' - 90'
63'
Турция. Суперлига, 20 тур
Анкарагюджю
3 : 1
13.01.2024
Касымпаша
1' - 87'
83'
45'
Турция. Суперлига, 16 тур
Аланьяспор
1 : 1
09.01.2024
Анкарагюджю
1' - 90'
68'
Турция. Суперлига, 19 тур
Анкарагюджю
0 : 1
06.01.2024
Трабзонспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 18 тур
Пендикспор
1 : 1
25.12.2023
Анкарагюджю
1' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Анкарагюджю
0 : 0
21.12.2023
Хатайспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Анкарагюджю
1 : 1
11.12.2023
Ризеспор
1' - 89'
Турция. Суперлига, 14 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.12.2023
Бешикташ
1' - 90'
42'
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
0 : 1
25.11.2023
Анкарагюджю
1' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Анкарагюджю
0 : 4
10.11.2023
Антальяспор
1' - 34'
14'
Турция. Суперлига, 11 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 3
05.11.2023
Анкарагюджю
1' - 66'
20'
Турция. Суперлига, 10 тур
Анкарагюджю
2 : 0
29.10.2023
Самсунспор
1' - 61'
Турция. Суперлига, 9 тур
Истанбулспор
2 : 1
22.10.2023
Анкарагюджю
82' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Анкарагюджю
3 : 0
07.10.2023
Кайсериспор
85' - 90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
2 : 0
30.09.2023
Анкарагюджю
Был в запасе
Турция. Суперлига, 6 тур
Анкарагюджю
1 : 1
24.09.2023
Коньяспор
46' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Анкарагюджю
0 : 1
03.09.2023
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Карагюмрюк
1 : 1
27.08.2023
Анкарагюджю
Был в запасе
Турция. Суперлига, 2 тур
Анкарагюджю
1 : 1
21.08.2023
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 1 тур
Касымпаша
3 : 2
12.08.2023
Анкарагюджю
79' - 90'
Главные новости
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
ВидеоРоналду больше не сыграет за Португалию
00:10
1
Тренер Португалии прокомментировал конфликт с Роналду
Вчера, 23:32
Мостовой негативно высказался о работе Слуцкого на матче Россия – Иран
Вчера, 22:39
5
Заявление сборной Португалии о бунте Роналду
Вчера, 22:32
1
Головину дали совет насчет трансфера в «Спартак»
Вчера, 22:15
5
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
Вчера, 21:54
1
«Краснодар» запросил существенную реформу в Кубке России
Вчера, 21:35
6
Слова тренера Португалии, после которых Роналду обиделся и покинул сборную
Вчера, 21:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+