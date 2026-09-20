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Румыния. Лига I
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Фарул
Yann Kitala
Статистика
Yann Kitala - статистика
Фарул
#19 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Румыния. Лига I, 10 тур
Динамо Бухарест
4 : 0
20.09.2026
Фарул
Был в запасе
Статистика по турнирам
Нидерланды. Эредивизие 2023/2024
Франция. Кубок 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Алмере Сити
15
2
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Алмере Сити
1 : 4
19.05.2024
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Витесс
1 : 1
16.03.2024
Алмере Сити
79' - 46'
58'
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Алмере Сити
1 : 1
09.03.2024
Утрехт
62' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
Хераклес
2 : 2
03.03.2024
Алмере Сити
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Алмере Сити
0 : 2
25.02.2024
Фейеноорд
79' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Зволле
0 : 1
17.02.2024
Алмере Сити
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Алмере Сити
0 : 0
10.02.2024
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Алмере Сити
2 : 1
02.02.2024
Экселсиор
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
ПСВ
2 : 0
27.01.2024
Алмере Сити
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Алмере Сити
0 : 0
24.01.2024
Фортуна
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Волендам
0 : 1
14.01.2024
Алмере Сити
90' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Алмере Сити
5 : 0
17.12.2023
Витесс
1' - 67'
43'
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
АЗ Алкмаар
4 : 1
09.12.2023
Алмере Сити
77' - 90'
81'
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Херенвен
3 : 0
01.12.2023
Алмере Сити
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Алмере Сити
0 : 5
26.11.2023
Хераклес
74' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Алмере Сити
2 : 2
12.11.2023
Аякс
86' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Спарта
1 : 2
05.11.2023
Алмере Сити
72' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Алмере Сити
0 : 0
28.10.2023
Гоу Эхед Иглс
1' - 46'
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
1 : 1
21.10.2023
Алмере Сити
1' - 82'
35'
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Алмере Сити
1 : 0
07.10.2023
РКС Ваалвейк
1' - 55'
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Утрехт
0 : 2
30.09.2023
Алмере Сити
1' - 70'
45'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Алмере Сити
0 : 4
23.09.2023
ПСВ
68' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Экселсиор
0 : 0
17.09.2023
Алмере Сити
79' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Алмере Сити
1 : 2
02.09.2023
Зволле
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