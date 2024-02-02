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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Алмере Сити - Экселсиор
Алмере Сити - Экселсиор: обзор матча 02 февраля 2024
Алмере Сити
02.02.2024, пятница, 22:00
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
2 : 1
Завершен
Экселсиор
43'
С. Ресинк
68'
C. Widell (АГ)
26'
Т. Пэррот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алмере Сити - Экселсиор
Замена
Л. Мбе Со
️️️️
H. Akujobi
87'
83'
Замена
Д. Санчес-Фернандес
️️️️
А. Загре
79'
Желтая карточка
С. Сандра
Замена
Д. ван Дуйвен
️️️️
Й. Ритместер ван де Камп
77'
74'
Замена
Н. Науйокс
️️️️
К. Дриух
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
C. Widell
68'
Замена
K. Hansen
️️️️
R. Van La Parra
67'
Замена
H. Akujobi
️️️️
Á. Peña
67'
64'
Замена
С. Сеймор
️️️️
К. Пири
64'
Замена
С. Сандра
️️️️
O. Uddenäs
Желтая карточка
Á. Peña
55'
47'
Желтая карточка
Ю. Бас
ГОЛ! 1:1!
С. Ресинк
Пас отдал
П. Коопмейнерс
43'
26'
ГОЛ! 0:1!
Т. Пэррот
Пас отдал
С. Хореманс
20'
Желтая карточка
C. Widell
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алмере Сити
25
Нордин Баккер
ВР
3
Джои Якобс
ЦЗ
14
Дамиан ван Брюгген
(К)
ЦЗ
22
Theo Barbet
ЦЗ
10
Йоан Катлин
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
39
Йохем Ритместер ван де Камп
ЦП
6
Стийе Ресинк
ЦП
23
Álvaro Peña
ЦП
27
Тома Робине
ЦФ
7
Rajiv Van La Parra
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
(К)
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
4
Casper Widell
ЦЗ
32
Редуан Эль-Яакуби
ЦЗ
3
Кик Пири
ЦЗ
2
Сиб Хореманс
ЦЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
24
Куаиб Дриух
ПВ
19
Трой Пэррот
ЦФ
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Алмере Сити
1
Самуэль Радлингер
ВР
26
Stijn Keller
ВР
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
6
Milan Corryn
ЦП
19
Yann Kitala
ЦП
17
Kornelius Hansen
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
24
Файз Маттоир
ЦФ
2
Джейсон ван Дуйвен
ЦФ
Экселсиор
18
Норберт Алблас
ВР
32
Siem de Moes
ЦЗ
34
Серано Сеймор
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
30
Деренсили Санчес-Фернандес
ЛВ
8
Cedric Hatenboer
ЦП
10
Ноа Науйокс
АП
14
Сиссе Сандра
АП
29
Mike van Duinen
ЦФ
93
Richie Omorowa
ЦФ
3-1-3-1-2
25
Баккер
3
Якобс
14
ван Брюгген
22
6
Коопмейнерс
39
Ритместер ван де Камп
6
Ресинк
23
10
Катлин
7
27
Робине
3-2-1-2-2
1
ван Гассел
32
Эль-Яакуби
3
Пири
2
Хореманс
4
92
Загре
24
Гаудмейн
24
Дриух
6
Бас
10
19
Пэррот
22
Мбе Со
22
Мбе Со
23
20
20
23
7
17
17
7
39
Ритместер ван де Камп
2
ван Дуйвен
2
ван Дуйвен
39
Ритместер ван де Камп
3
Пири
34
Сеймор
34
Сеймор
3
Пири
24
Дриух
10
Науйокс
10
Науйокс
24
Дриух
10
14
Сандра
14
Сандра
10
92
Загре
30
Санчес-Фернандес
30
Санчес-Фернандес
92
Загре
Остались в запасе
Алмере Сити
Экселсиор
1
Самуэль Радлингер
ВР
26
Stijn Keller
ВР
6
Milan Corryn
ЦП
19
Yann Kitala
ЦП
10
Pascu
ЦФ
24
Файз Маттоир
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
18
Норберт Алблас
ВР
32
Siem de Moes
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
8
Cedric Hatenboer
ЦП
29
Mike van Duinen
ЦФ
93
Richie Omorowa
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Остались в запасе
1
Самуэль Радлингер
ВР
26
Stijn Keller
ВР
6
Milan Corryn
ЦП
19
Yann Kitala
ЦП
10
Pascu
ЦФ
24
Файз Маттоир
ЦФ
Остались в запасе
18
Норберт Алблас
ВР
32
Siem de Moes
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
8
Cedric Hatenboer
ЦП
29
Mike van Duinen
ЦФ
93
Richie Omorowa
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Статистика матча Алмере Сити - Экселсиор
1
3
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
2
Нарушения
10
16
Офсайды
3
1
Количество передач
343
345
Сейвы
2
1
Точность передач %
63
60
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.22
1.76
Матчи команд
Алмере Сити
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
3 : 1
06.05.2026
Де Графсхап
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Алмере Сити
3 : 0
02.05.2026
Ден Босх
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Ден Босх
2 : 3
29.04.2026
Алмере Сити
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Алмере Сити
1 : 3
14.01.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
18.05.2025
Алмере Сити
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Главный судья:
Robin Hensgens, Netherlands
Стадион:
Yanmar Stadion, Almere
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