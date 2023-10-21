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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - Алмере Сити
НЕК - Алмере Сити: обзор матча 21 октября 2023
НЕК
21.10.2023, суббота, 21:00
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
1 : 1
Завершен
Алмере Сити
69'
М. Маттссон
35'
Y. Kitala
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол НЕК - Алмере Сити
90'
+4
Желтая карточка
K. Hansen
88'
Замена
Д. Якобс
️️️️
Й. Ритместер ван де Камп
88'
Замена
L. Duijvestijn
️️️️
R. Van La Parra
82'
Замена
K. Hansen
️️️️
Y. Kitala
81'
Замена
Й. Катлин
️️️️
M. Royo
76'
Замена
C. Mamengi
️️️️
T. Barbet
Замена
D. Arts
️️️️
С. Хансен
76'
Замена
Ю. Бас
️️️️
К. Вердонк
75'
Вторая желтая
Б. ван Рой
73'
ГОЛ! 1:1!
М. Маттссон
Пас отдал
Б. Дост
69'
Замена
К. Огава
️️️️
Л. Шоне
67'
Замена
Э. Тавсан
️️️️
Р. Гонсалес
57'
35'
ГОЛ! 0:1!
Y. Kitala
Пас отдал
П. Коопмейнерс
Желтая карточка
Б. ван Рой
26'
20'
Желтая карточка
П. Коопмейнерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
2
Матиас Росс
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
6
Дирк Пропер
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
10
Робер Гонсалес
ЦФ
22
Сонтье Хансен
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Алмере Сити
25
Нордин Баккер
ВР
21
Manel Royo
ЦЗ
22
Theo Barbet
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
14
Дамиан ван Брюгген
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
39
Йохем Ритместер ван де Камп
ЦП
6
Стийе Ресинк
ЦП
19
Yann Kitala
ЦП
27
Тома Робине
ЦФ
7
Rajiv Van La Parra
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
НЕК
24
Яспер Силлессен
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
35
Luc Netten
ЦЗ
21
D'Leanu Arts
ЦЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
24
Кодаи Сано
ЦП
7
Элайис Тавсан
ПВ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
9
Коки Огава
ЦФ
Алмере Сити
26
Stijn Keller
ВР
1
Самуэль Радлингер
ВР
3
Джои Якобс
ЦЗ
10
Йоан Катлин
ЛВ
8
Danny Post
ЦП
36
Marcelencio Esajas
ЦП
37
Jeffry Puriel
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
41
Lance Duijvestijn
ЦФ
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
25
Christopher Mamengi
ЦФ
4-2-1-3
22
Руфс
2
Росс
17
Нуйтинк
24
Вердонк
28
ван Рой
6
Пропер
20
Шоне
8
Маттссон
12
Дост
22
Хансен
10
Гонсалес
4-1-3-2
25
Баккер
22
22
Мбе Со
14
ван Брюгген
21
6
Коопмейнерс
39
Ритместер ван де Камп
6
Ресинк
19
7
27
Робине
24
Вердонк
15
Бас
15
Бас
24
Вердонк
22
Хансен
21
21
22
Хансен
10
Гонсалес
7
Тавсан
7
Тавсан
10
Гонсалес
20
Шоне
9
Огава
9
Огава
20
Шоне
39
Ритместер ван де Камп
3
Якобс
3
Якобс
39
Ритместер ван де Камп
21
10
Катлин
10
Катлин
21
19
17
17
19
7
41
41
7
22
25
25
22
Остались в запасе
НЕК
Алмере Сити
24
Яспер Силлессен
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
35
Luc Netten
ЦЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
24
Кодаи Сано
ЦП
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
Главный тренер
Рогир Мейер
26
Stijn Keller
ВР
1
Самуэль Радлингер
ВР
8
Danny Post
ЦП
36
Marcelencio Esajas
ЦП
37
Jeffry Puriel
ЦФ
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
35
Luc Netten
ЦЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
24
Кодаи Сано
ЦП
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
Остались в запасе
26
Stijn Keller
ВР
1
Самуэль Радлингер
ВР
8
Danny Post
ЦП
36
Marcelencio Esajas
ЦП
37
Jeffry Puriel
ЦФ
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Алекс Пастоор
Статистика матча НЕК - Алмере Сити
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Алмере Сити
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
3 : 1
06.05.2026
Де Графсхап
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Алмере Сити
3 : 0
02.05.2026
Ден Босх
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Ден Босх
2 : 3
29.04.2026
Алмере Сити
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Алмере Сити
1 : 3
14.01.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
18.05.2025
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