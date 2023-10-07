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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Алмере Сити - РКС Ваалвейк
Алмере Сити - РКС Ваалвейк: обзор матча 07 октября 2023
Алмере Сити
07.10.2023, суббота, 19:45
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
1 : 0
Завершен
РКС Ваалвейк
32'
Т. Робине
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алмере Сити - РКС Ваалвейк
Желтая карточка
Л. Мбе Со
90'
+6
88'
Замена
Д. Брума
️️️️
А. Мейерс
88'
Замена
Д. Вайдман
️️️️
Г. Ремерато
Замена
L. Duijvestijn
️️️️
Т. Робине
85'
Замена
Й. Ритместер ван де Камп
️️️️
R. Van La Parra
85'
Замена
M. Royo
️️️️
H. Akujobi
74'
Замена
K. Hansen
️️️️
Y. Kitala
55'
52'
Замена
Р. Маргарет
️️️️
Д. Мин
52'
Замена
Ф. Стеванович
️️️️
З. Баккали
Замена
Й. Катлин
️️️️
Д. ван Брюгген
46'
36'
Желтая карточка
А. Мейерс
ГОЛ! 1:0!
Т. Робине
Пас отдал
Ш. Флоранус
32'
12'
Замена
К. Локеса
️️️️
Д. Клеонис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алмере Сити
25
Нордин Баккер
ВР
22
Theo Barbet
ЦЗ
14
Дамиан ван Брюгген
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
19
Yann Kitala
ЦП
6
Стийе Ресинк
ЦП
7
Rajiv Van La Parra
ЦФ
27
Тома Робине
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
РКС Ваалвейк
1
Йерун Хувен
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
80
Годфрид Ремерато
ЦП
5
Яссин Укили
ЦП
10
Денильо Клеонис
ПВ
9
Давид Мин
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Алмере Сити
1
Самуэль Радлингер
ВР
30
Joël van der Wilt
ВР
3
Джои Якобс
ЦЗ
21
Manel Royo
ЦЗ
10
Йоан Катлин
ЛВ
8
Danny Post
ЦП
39
Йохем Ритместер ван де Камп
ЦП
17
Kornelius Hansen
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
41
Lance Duijvestijn
ЦФ
25
Christopher Mamengi
ЦФ
РКС Ваалвейк
16
Марк Спенкелинк
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
10
Филип Стеванович
ЛВ
6
Кевин Фелида
ОП
8
Дауда Вайдман
ЦП
5
Крис Локеса
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
18
Ричонел Маргарет
ЦФ
20
Ilias Takidine
ЦФ
4-1-3-2
25
Баккер
22
14
ван Брюгген
22
Мбе Со
2
Флоранус
6
Коопмейнерс
20
19
6
Ресинк
27
Робине
7
4-2-2-2
1
Хувен
33
ван ден Бейс
4
Адевойе
2
Леливелд
14
Мейерс
80
Ремерато
5
Укили
10
Клеонис
11
Баккали
29
Крамер
9
Мин
20
21
21
20
7
39
Ритместер ван де Камп
39
Ритместер ван де Камп
7
14
ван Брюгген
10
Катлин
10
Катлин
14
ван Брюгген
19
17
17
19
27
Робине
41
41
27
Робине
14
Мейерс
25
Брума
25
Брума
14
Мейерс
80
Ремерато
8
Вайдман
8
Вайдман
80
Ремерато
10
Клеонис
5
Локеса
5
Локеса
10
Клеонис
11
Баккали
10
Стеванович
10
Стеванович
11
Баккали
9
Мин
18
Маргарет
18
Маргарет
9
Мин
Остались в запасе
Алмере Сити
РКС Ваалвейк
1
Самуэль Радлингер
ВР
30
Joël van der Wilt
ВР
3
Джои Якобс
ЦЗ
8
Danny Post
ЦП
10
Pascu
ЦФ
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
25
Christopher Mamengi
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
16
Марк Спенкелинк
ВР
3
Хуриен Гаари
ПЗ
6
Кевин Фелида
ОП
8
Патрик Вруг
ЦП
20
Ilias Takidine
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
1
Самуэль Радлингер
ВР
30
Joël van der Wilt
ВР
3
Джои Якобс
ЦЗ
8
Danny Post
ЦП
10
Pascu
ЦФ
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
25
Christopher Mamengi
ЦФ
Остались в запасе
16
Марк Спенкелинк
ВР
3
Хуриен Гаари
ПЗ
6
Кевин Фелида
ОП
8
Патрик Вруг
ЦП
20
Ilias Takidine
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча Алмере Сити - РКС Ваалвейк
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Алмере Сити
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
3 : 1
06.05.2026
Де Графсхап
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Алмере Сити
3 : 0
02.05.2026
Ден Босх
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Ден Босх
2 : 3
29.04.2026
Алмере Сити
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Алмере Сити
1 : 3
14.01.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
18.05.2025
Алмере Сити
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
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