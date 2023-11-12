Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Алмере Сити - Аякс
Алмере Сити - Аякс: обзор матча 12 ноября 2023
Алмере Сити
12.11.2023, воскресенье, 16:30
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
2 : 2
Завершен
Аякс
67'
Й. Ритместер ван де Камп
90+2'
Т. Робине (П)
68'
Ч. Акпом
82'
Б. Тахирович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алмере Сити - Аякс
Желтая карточка
П. Коопмейнерс
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Т. Робине
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Д. Ренш
Замена
Y. Kitala
️️️️
K. Hansen
86'
Замена
C. Mamengi
️️️️
Д. ван Брюгген
86'
82'
ГОЛ! 1:2!
Б. Тахирович
Пас отдал
Б. Бробби
80'
Замена
М. Годтс
️️️️
К. Хлинссон
Замена
Á. Peña
️️️️
Й. Ритместер ван де Камп
76'
Желтая карточка
С. Ресинк
75'
68'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Акпом
Пас отдал
Б. Бробби
ГОЛ! 1:0!
Й. Ритместер ван де Камп
Пас отдал
L. Duijvestijn
67'
67'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
С. Бергвейн
Замена
L. Duijvestijn
️️️️
R. Van La Parra
62'
46'
Замена
А. Гаеи
️️️️
Б. Соса
46'
Замена
Б. Тахирович
️️️️
Ж. Микаутадзе
46'
Замена
К. Форбш
️️️️
С. Бергейс
Желтая карточка
Д. ван Брюгген
15'
15'
Желтая карточка
Б. Бробби
Желтая карточка
Т. Робине
15'
Желтая карточка
Д. Якобс
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алмере Сити
25
Нордин Баккер
ВР
21
Manel Royo
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
14
Дамиан ван Брюгген
ЦЗ
3
Джои Якобс
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
39
Йохем Ритместер ван де Камп
ЦП
6
Стийе Ресинк
ЦП
17
Kornelius Hansen
ЦФ
7
Rajiv Van La Parra
ЦФ
27
Тома Робине
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
Аякс
1
Диант Рамай
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
34
Стевен Бергвейн
(К)
ЛВ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Алмере Сити
1
Самуэль Радлингер
ВР
26
Stijn Keller
ВР
2
Шерел Флоранус
ПЗ
19
Yann Kitala
ЦП
23
Álvaro Peña
ЦП
8
Danny Post
ЦП
36
Marcelencio Esajas
ЦП
37
Jeffry Puriel
ЦФ
41
Lance Duijvestijn
ЦФ
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
25
Christopher Mamengi
ЦФ
Аякс
51
Чарли Сетфорд
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
18
Яков Медич
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
47
Тристан Гуджер
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
22
Мика Годтс
ЛВ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
42
Ар'жани Марта
ЦФ
4-1-2-3
25
Баккер
21
14
ван Брюгген
3
Якобс
22
Мбе Со
6
Коопмейнерс
39
Ритместер ван де Камп
6
Ресинк
27
Робине
7
17
4-2-2-2
1
Рамай
21
Хато
6
Шутало
2
Ренш
3
Соса
24
Тэйлор
23
Бергейс
14
Хлинссон
34
Бергвейн
9
Бробби
9
Микаутадзе
17
19
19
17
39
Ритместер ван де Камп
23
23
39
Ритместер ван де Камп
7
41
41
7
14
ван Брюгген
25
25
14
ван Брюгген
3
Соса
3
Гаеи
3
Гаеи
3
Соса
9
Микаутадзе
4
Тахирович
4
Тахирович
9
Микаутадзе
14
Хлинссон
22
Годтс
22
Годтс
14
Хлинссон
23
Бергейс
9
Форбш
9
Форбш
23
Бергейс
34
Бергвейн
29
Акпом
29
Акпом
34
Бергвейн
Остались в запасе
Алмере Сити
Аякс
1
Самуэль Радлингер
ВР
26
Stijn Keller
ВР
2
Шерел Флоранус
ПЗ
8
Danny Post
ЦП
36
Marcelencio Esajas
ЦП
37
Jeffry Puriel
ЦФ
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
51
Чарли Сетфорд
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
18
Яков Медич
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
47
Тристан Гуджер
ЦЗ
42
Ар'жани Марта
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Остались в запасе
1
Самуэль Радлингер
ВР
26
Stijn Keller
ВР
2
Шерел Флоранус
ПЗ
8
Danny Post
ЦП
36
Marcelencio Esajas
ЦП
37
Jeffry Puriel
ЦФ
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
Остались в запасе
51
Чарли Сетфорд
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
18
Яков Медич
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
47
Тристан Гуджер
ЦЗ
42
Ар'жани Марта
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Статистика матча Алмере Сити - Аякс
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Алмере Сити
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
3 : 1
06.05.2026
Де Графсхап
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Алмере Сити
3 : 0
02.05.2026
Ден Босх
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Ден Босх
2 : 3
29.04.2026
Алмере Сити
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Алмере Сити
1 : 3
14.01.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
18.05.2025
Алмере Сити
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Главный судья:
Бас Нейхейс
(Энсхеде)
Стадион:
Yanmar Stadion, Almere
Новости команд
Все
Алмере Сити
Аякс
«Аякс» – «Тун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:42
Лига Конференций: шансы «Аякса» и «Туна» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Прогноз на точный счeт матча «АЗ Алкмар» – «Алмере»: Эредивизи, 18 мая 2025
2025.05.17 15:00
Прогноз на точный счет матча «Алмере» – «Фортуна»: Эредивизи, 33 тур, 14 мая 2025
2025.05.13 11:14
Прогноз на точный счет матча «Алмере» – «Спарта»: Эредивизи, 10 мая 2025
2025.05.09 13:01
«Алмере» – «Гоу Эхед Иглс»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 2.5
2025.04.26 11:29
«Херенвен» – «Алмере»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 2.1
2025.04.18 14:52
«Аякс» – «Тун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:42
Лига Конференций: шансы «Аякса» и «Туна» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+