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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Волендам - Алмере Сити
Волендам - Алмере Сити: обзор матча 14 января 2024
Волендам
14.01.2024, воскресенье, 14:15
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
0 : 1
Завершен
Алмере Сити
12'
Т. Робине
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волендам - Алмере Сити
90'
+1
Замена
Y. Kitala
️️️️
R. Van La Parra
Замена
Г. Куоль
️️️️
Д. Мирани
80'
78'
Желтая карточка
Ш. Флоранус
Желтая карточка
Д. Кокс
78'
72'
Замена
Д. ван Дуйвен
️️️️
K. Hansen
Замена
Л. Зеефуик
️️️️
Р. Мюрен
63'
Замена
Б. Плат
️️️️
О. Буур
63'
Замена
L. Le Roux
️️️️
Z. Booth
63'
12'
ГОЛ! 0:1!
Т. Робине
Пас отдал
Й. Катлин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волендам
1
Мио Бакхаус
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
4
Хавьер Мбуямба
(К)
ЦЗ
4
Дамон Мирани
ЦЗ
3
Джош Флинт
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
8
Milan de Haan
ЦП
6
Калвин Твигт
ЦП
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Алмере Сити
25
Нордин Баккер
ВР
3
Джои Якобс
ЦЗ
14
Дамиан ван Брюгген
ЦЗ
22
Theo Barbet
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
(К)
ПЗ
10
Йоан Катлин
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
6
Стийе Ресинк
ЦП
7
Rajiv Van La Parra
ЦФ
27
Тома Робине
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
Волендам
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
4
Брайан Плат
ЦЗ
16
Ашраф Дуири
ЛВ
36
Mika van der Horst
ЦП
18
Luke Le Roux
ЦП
23
Zach Booth
ЦП
48
Bram van de Wiel
ЦП
36
Гаранг Куоль
ПВ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
22
Hoeve Quincy
ЦФ
Алмере Сити
26
Stijn Keller
ВР
1
Самуэль Радлингер
ВР
21
Manel Royo
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
6
Milan Corryn
ЦП
39
Йохем Ритместер ван де Камп
ЦП
8
Danny Post
ЦП
23
Álvaro Peña
ЦП
36
Marcelencio Esajas
ЦП
19
Yann Kitala
ЦП
2
Джейсон ван Дуйвен
ЦФ
3-2-2-2
1
Бакхаус
3
Флинт
2
Буур
5
Бенамар
27
Кокс
4
Мирани
8
6
Твигт
21
Мюрен
77
Улд-Чих
4-1-1-1-3
25
Баккер
2
Флоранус
14
ван Брюгген
22
3
Якобс
6
Коопмейнерс
6
Ресинк
10
Катлин
17
27
Робине
7
2
Буур
4
Плат
4
Плат
2
Буур
18
18
23
23
4
Мирани
36
Куоль
36
Куоль
4
Мирани
21
Мюрен
25
Зеефуик
25
Зеефуик
21
Мюрен
7
19
19
7
17
2
ван Дуйвен
2
ван Дуйвен
17
Остались в запасе
Волендам
Алмере Сити
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
36
Mika van der Horst
ЦП
48
Bram van de Wiel
ЦП
16
Ашраф Дуири
ЛВ
22
Hoeve Quincy
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
26
Stijn Keller
ВР
1
Самуэль Радлингер
ВР
21
Manel Royo
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
6
Milan Corryn
ЦП
39
Йохем Ритместер ван де Камп
ЦП
8
Danny Post
ЦП
23
Álvaro Peña
ЦП
36
Marcelencio Esajas
ЦП
Главный тренер
Алекс Пастоор
Остались в запасе
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
36
Mika van der Horst
ЦП
48
Bram van de Wiel
ЦП
16
Ашраф Дуири
ЛВ
22
Hoeve Quincy
ЦФ
Остались в запасе
26
Stijn Keller
ВР
1
Самуэль Радлингер
ВР
21
Manel Royo
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
6
Milan Corryn
ЦП
39
Йохем Ритместер ван де Камп
ЦП
8
Danny Post
ЦП
23
Álvaro Peña
ЦП
36
Marcelencio Esajas
ЦП
Главный тренер
Вим Йонк
Главный тренер
Алекс Пастоор
Статистика матча Волендам - Алмере Сити
1
1
Всего ударов по воротам
5
10
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
11
13
Офсайды
1
0
Количество передач
557
327
Сейвы
1
2
Точность передач %
79
70
Удары мимо ворот
0
4
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
0.85
1.77
Матчи команд
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
Алмере Сити
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
3 : 1
06.05.2026
Де Графсхап
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Алмере Сити
3 : 0
02.05.2026
Ден Босх
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Ден Босх
2 : 3
29.04.2026
Алмере Сити
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Алмере Сити
1 : 3
14.01.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
18.05.2025
Алмере Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ingmar Oostrom, Netherlands
Стадион:
Kras Stadion, Volendam
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