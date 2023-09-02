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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Алмере Сити - Зволле
Алмере Сити - Зволле: обзор матча 02 сентября 2023
Алмере Сити
02.09.2023, суббота, 17:30
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
1 : 2
Завершен
Зволле
90+6'
Д. Якобс
4'
Д. ван ден Берг
90+7'
А. Веллиос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алмере Сити - Зволле
90'
+7
ГОЛ! 1:2!
А. Веллиос
Пас отдал
О. Веланас
ГОЛ! 1:1!
Д. Якобс
Пас отдал
R. Van La Parra
90'
+6
90'
+3
Желтая карточка
А. Веллиос
90'
+1
Замена
А. Веллиос
️️️️
Ф. Дрейф
Желтая карточка
Д. Якобс
88'
86'
Желтая карточка
А. Эль-Аззузи
Замена
C. Mamengi
️️️️
Д. ван Брюгген
85'
80'
Замена
О. Веланас
️️️️
Ю. Намли
Замена
Й. Ритместер ван де Камп
️️️️
L. Duijvestijn
74'
69'
Замена
А. Эль-Аззузи
️️️️
B. Van Polen
Замена
Д. Якобс
️️️️
Й. Катлин
46'
Замена
С. Ресинк
️️️️
Á. Peña
46'
Желтая карточка
T. Barbet
42'
Желтая карточка
Й. Катлин
38'
Замена
M. Royo
️️️️
H. Akujobi
26'
23'
Желтая карточка
А. Гарсия МакНалти
4'
ГОЛ! 0:1!
Д. ван ден Берг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алмере Сити
25
Нордин Баккер
ВР
14
Дамиан ван Брюгген
ЦЗ
22
Theo Barbet
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
10
Йоан Катлин
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
23
Álvaro Peña
ЦП
7
Rajiv Van La Parra
ЦФ
41
Lance Duijvestijn
ЦФ
27
Тома Робине
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
3
Анселмо Гарсия МакНалти
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
4
Сэм Керстен
ЦЗ
7
Юнес Намли
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
23
Eliano Reijnders
ЦФ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
34
Дави ван ден Берг
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
2
Bram Van Polen
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Алмере Сити
30
Joël van der Wilt
ВР
26
Stijn Keller
ВР
21
Manel Royo
ЦЗ
3
Джои Якобс
ЦЗ
19
Yann Kitala
ЦП
39
Йохем Ритместер ван де Камп
ЦП
6
Стийе Ресинк
ЦП
25
Christopher Mamengi
ЦФ
37
Jeffry Puriel
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
Зволле
41
Duke Verduin
ВР
36
Christian Bos
ЦЗ
34
Ануар Эль-Аззузи
ЦЗ
33
Damian van der Haar
ЦЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
34
Ник Фихтингер
ЦП
16
Divaio Bobson
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
18
Одиссеус Веланас
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
3-1-2-1-3
25
Баккер
14
ван Брюгген
22
2
Флоранус
6
Коопмейнерс
20
23
10
Катлин
27
Робине
41
7
3-2-5
1
3
Гарсия МакНалти
3
Лам
4
Керстен
7
Намли
10
Бурместер
23
2
9
Ти
34
ван ден Берг
9
Дрейф
20
21
21
20
10
Катлин
3
Якобс
3
Якобс
10
Катлин
41
39
Ритместер ван де Камп
39
Ритместер ван де Камп
41
23
6
Ресинк
6
Ресинк
23
14
ван Брюгген
25
25
14
ван Брюгген
2
34
Эль-Аззузи
34
Эль-Аззузи
2
9
Дрейф
27
Веллиос
27
Веллиос
9
Дрейф
7
Намли
18
Веланас
18
Веланас
7
Намли
Остались в запасе
Алмере Сити
Зволле
30
Joël van der Wilt
ВР
26
Stijn Keller
ВР
19
Yann Kitala
ЦП
37
Jeffry Puriel
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
41
Duke Verduin
ВР
36
Christian Bos
ЦЗ
33
Damian van der Haar
ЦЗ
34
Ник Фихтингер
ЦП
16
Divaio Bobson
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
30
Dean Huiberts
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Остались в запасе
30
Joël van der Wilt
ВР
26
Stijn Keller
ВР
19
Yann Kitala
ЦП
37
Jeffry Puriel
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
Остались в запасе
41
Duke Verduin
ВР
36
Christian Bos
ЦЗ
33
Damian van der Haar
ЦЗ
34
Ник Фихтингер
ЦП
16
Divaio Bobson
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
30
Dean Huiberts
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
Главный тренер
Джонни Янсен
Статистика матча Алмере Сити - Зволле
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Алмере Сити
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
3 : 1
06.05.2026
Де Графсхап
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Алмере Сити
3 : 0
02.05.2026
Ден Босх
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Ден Босх
2 : 3
29.04.2026
Алмере Сити
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Алмере Сити
1 : 3
14.01.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
18.05.2025
Алмере Сити
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
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