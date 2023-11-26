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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Алмере Сити - Хераклес
Алмере Сити - Хераклес: обзор матча 26 ноября 2023
Алмере Сити
26.11.2023, воскресенье, 14:15
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
0 : 5
Завершен
Хераклес
4'
М. Санко
64'
М. Санко
71'
А. Нанкиши
78'
А. Нанкиши
87'
М. Санко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алмере Сити - Хераклес
88'
Желтая карточка
Я. Викхофф
87'
ГОЛ! 0:5!
М. Санко
Пас отдал
Б. Де Керсмакер
Замена
P.
️️️️
Й. Ритместер ван де Камп
86'
84'
Замена
Й. Виллемс
️️️️
Р. Роскен
78'
ГОЛ! 0:4!
А. Нанкиши
77'
Замена
Т. Брунс
️️️️
А. Уахим
Замена
Y. Kitala
️️️️
С. Ресинк
74'
Замена
L. Duijvestijn
️️️️
Д. ван Брюгген
74'
71'
ГОЛ! 0:3!
А. Нанкиши
69'
Замена
А. Нанкиши
️️️️
Э. Ханссон
69'
Замена
С. Схеперман
️️️️
М. Энгельс
69'
Замена
L. Wehmeyer
️️️️
B. Limbombe
64'
ГОЛ! 0:2!
М. Санко
Пас отдал
А. Уахим
62'
Желтая карточка
А. Уахим
Замена
Á. Peña
️️️️
M. Royo
46'
Замена
Ш. Флоранус
️️️️
R. Van La Parra
46'
19'
Желтая карточка
Р. Роскен
4'
ГОЛ! 0:1!
М. Санко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алмере Сити
25
Нордин Баккер
ВР
3
Джои Якобс
ЦЗ
14
Дамиан ван Брюгген
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
21
Manel Royo
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
6
Стийе Ресинк
ЦП
39
Йохем Ритместер ван де Камп
ЦП
27
Тома Робине
ЦФ
7
Rajiv Van La Parra
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
Хераклес
1
Michael Brouwer
ВР
4
Свен Сонненберг
(К)
ЦЗ
35
Stijn Bultman
ЦЗ
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
6
Брайан Де Керсмакер
ЦП
8
Анас Уахим
АП
35
Bryan Limbombe
ЦФ
3
Яннес Викхофф
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
30
Мохамед Санко
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Алмере Сити
1
Самуэль Радлингер
ВР
30
Joël van der Wilt
ВР
22
Theo Barbet
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
23
Álvaro Peña
ЦП
19
Yann Kitala
ЦП
6
Milan Corryn
ЦП
36
Marcelencio Esajas
ЦП
41
Lance Duijvestijn
ЦФ
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
37
Jeffry Puriel
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
Хераклес
1
Фабиан де Кейзер
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
17
Абденего Нанкиши
ЦП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
32
Сэм Схеперман
ЦП
31
Antonio Satriano
ЦФ
39
Lasse Wehmeyer
ЦФ
18
Marko Vejinović
ЦФ
10
Томас Брунс
ЦФ
2
Sylian Mokono
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
4-1-2-3
25
Баккер
3
Якобс
22
Мбе Со
21
14
ван Брюгген
6
Коопмейнерс
6
Ресинк
39
Ритместер ван де Камп
17
7
27
Робине
2-1-2-5
1
4
Сонненберг
35
6
Де Керсмакер
8
Уахим
7
Ханссон
35
30
Санко
8
Энгельс
12
Роскен
3
Викхофф
7
2
Флоранус
2
Флоранус
7
21
23
23
21
6
Ресинк
19
19
6
Ресинк
14
ван Брюгген
41
41
14
ван Брюгген
39
Ритместер ван де Камп
10
10
39
Ритместер ван де Камп
12
Роскен
15
Виллемс
15
Виллемс
12
Роскен
7
Ханссон
17
Нанкиши
17
Нанкиши
7
Ханссон
8
Энгельс
32
Схеперман
32
Схеперман
8
Энгельс
35
39
39
35
8
Уахим
10
Брунс
10
Брунс
8
Уахим
Остались в запасе
Алмере Сити
Хераклес
1
Самуэль Радлингер
ВР
30
Joël van der Wilt
ВР
22
Theo Barbet
ЦЗ
6
Milan Corryn
ЦП
36
Marcelencio Esajas
ЦП
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
37
Jeffry Puriel
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
1
Фабиан де Кейзер
ВР
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
31
Antonio Satriano
ЦФ
18
Marko Vejinović
ЦФ
2
Sylian Mokono
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Остались в запасе
1
Самуэль Радлингер
ВР
30
Joël van der Wilt
ВР
22
Theo Barbet
ЦЗ
6
Milan Corryn
ЦП
36
Marcelencio Esajas
ЦП
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
37
Jeffry Puriel
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиан де Кейзер
ВР
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
31
Antonio Satriano
ЦФ
18
Marko Vejinović
ЦФ
2
Sylian Mokono
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
Главный тренер
Джон Ламмерс
Статистика матча Алмере Сити - Хераклес
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Алмере Сити
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
3 : 1
06.05.2026
Де Графсхап
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Алмере Сити
3 : 0
02.05.2026
Ден Босх
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Ден Босх
2 : 3
29.04.2026
Алмере Сити
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Алмере Сити
1 : 3
14.01.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
18.05.2025
Алмере Сити
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
Главный судья:
Jannick van der Laan, Netherlands
Стадион:
Yanmar Stadion, Almere
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