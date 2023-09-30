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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Алмере Сити
Утрехт - Алмере Сити: обзор матча 30 сентября 2023
Утрехт
30.09.2023, суббота, 19:45
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
0 : 2
Завершен
Алмере Сити
80'
Т. Робине
89'
R. Van La Parra
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Утрехт - Алмере Сити
90'
+1
Желтая карточка
П. Коопмейнерс
Желтая карточка
О. Фрауло
89'
89'
ГОЛ! 0:2!
R. Van La Parra
Пас отдал
K. Hansen
88'
Замена
L. Duijvestijn
️️️️
Т. Робине
Замена
З. Лабиад
️️️️
Н. Виргевер
84'
80'
ГОЛ! 0:1!
Т. Робине
Пас отдал
Л. Мбе Со
Замена
И. Лидберг
️️️️
М. Сентьенс
76'
70'
Замена
K. Hansen
️️️️
Y. Kitala
Замена
М. ван дер Маарел
️️️️
О. Буссаид
67'
Вторая желтая
У. Новоа
63'
Желтая карточка
У. Новоа
60'
58'
Замена
Й. Катлин
️️️️
Д. ван Брюгген
Замена
М. Азаркан
️️️️
О. Ромени
46'
Замена
У. Новоа
️️️️
Х. тер Авест
46'
45'
+2
Желтая карточка
Y. Kitala
Желтая карточка
Р. Фламинго
38'
26'
Желтая карточка
Л. Мбе Со
22'
Желтая карточка
Д. ван Брюгген
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
55
Виктор Йенсен
ЦП
70
Джан Боздоган
ЦП
29
Оскар Фрауло
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
10
Оле Ромени
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Алмере Сити
25
Нордин Баккер
ВР
14
Дамиан ван Брюгген
ЦЗ
22
Theo Barbet
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
6
Стийе Ресинк
ЦП
19
Yann Kitala
ЦП
27
Тома Робине
ЦФ
7
Rajiv Van La Parra
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
Утрехт
16
Калвин Ратси
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
32
Yannick Leliendal
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
52
Закария Лабиад
АП
17
Маруан Азаркан
ПВ
12
Уго Новоа
ПВ
3
Исак Лидберг
ЦФ
Алмере Сити
26
Stijn Keller
ВР
1
Самуэль Радлингер
ВР
3
Джои Якобс
ЦЗ
21
Manel Royo
ЦЗ
10
Йоан Катлин
ЛВ
36
Marcelencio Esajas
ЦП
8
Danny Post
ЦП
25
Christopher Mamengi
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
41
Lance Duijvestijn
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
4-4-1-1
1
Баркас
5
тер Авест
93
Саньян
24
Виргевер
6
Фламинго
55
Йенсен
29
Фрауло
20
Сентьенс
70
Боздоган
49
Буссаид
10
Ромени
4-1-3-2
25
Баккер
2
Флоранус
22
22
Мбе Со
14
ван Брюгген
6
Коопмейнерс
20
6
Ресинк
19
7
27
Робине
49
Буссаид
2
ван дер Маарел
2
ван дер Маарел
49
Буссаид
24
Виргевер
52
Лабиад
52
Лабиад
24
Виргевер
10
Ромени
17
Азаркан
17
Азаркан
10
Ромени
5
тер Авест
12
Новоа
12
Новоа
5
тер Авест
20
Сентьенс
3
Лидберг
3
Лидберг
20
Сентьенс
14
ван Брюгген
10
Катлин
10
Катлин
14
ван Брюгген
19
17
17
19
27
Робине
41
41
27
Робине
Остались в запасе
Утрехт
Алмере Сити
16
Калвин Ратси
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
32
Yannick Leliendal
ЦЗ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
26
Stijn Keller
ВР
1
Самуэль Радлингер
ВР
3
Джои Якобс
ЦЗ
21
Manel Royo
ЦЗ
36
Marcelencio Esajas
ЦП
8
Danny Post
ЦП
25
Christopher Mamengi
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
Остались в запасе
16
Калвин Ратси
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
32
Yannick Leliendal
ЦЗ
Остались в запасе
26
Stijn Keller
ВР
1
Самуэль Радлингер
ВР
3
Джои Якобс
ЦЗ
21
Manel Royo
ЦЗ
36
Marcelencio Esajas
ЦП
8
Danny Post
ЦП
25
Christopher Mamengi
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Алекс Пастоор
Статистика матча Утрехт - Алмере Сити
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Алмере Сити
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
3 : 1
06.05.2026
Де Графсхап
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Алмере Сити
3 : 0
02.05.2026
Ден Босх
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Ден Босх
2 : 3
29.04.2026
Алмере Сити
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Алмере Сити
1 : 3
14.01.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
18.05.2025
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