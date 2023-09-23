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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Алмере Сити - ПСВ
Алмере Сити - ПСВ: обзор матча 23 сентября 2023
Алмере Сити
23.09.2023, суббота, 21:00
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
0 : 4
Завершен
ПСВ
26'
Г. Тил
42'
И. Лосано
66'
Д. Верман
90+3'
Р. Пепи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алмере Сити - ПСВ
90'
+3
ГОЛ! 0:4!
Р. Пепи
Пас отдал
Й. Вертессен
84'
Замена
Ш. Самбо
️️️️
С. Дест
83'
Замена
А. Бабади
️️️️
Д. Верман
Замена
C. Mamengi
️️️️
H. Akujobi
80'
77'
Желтая карточка
О. Боскальи
74'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
Н. Ланг
Замена
Й. Катлин
️️️️
R. Van La Parra
74'
73'
Замена
Й. Бакайоко
️️️️
И. Лосано
73'
Замена
Р. Пепи
️️️️
Л. де Йонг
Замена
Y. Kitala
️️️️
T. Barbet
68'
66'
ГОЛ! 0:3!
Д. Верман
Пас отдал
Л. де Йонг
Замена
L. Duijvestijn
️️️️
Й. Ритместер ван де Камп
46'
Замена
Л. Мбе Со
️️️️
M. Royo
46'
42'
ГОЛ! 0:2!
И. Лосано
Пас отдал
Г. Тил
Желтая карточка
H. Akujobi
28'
26'
ГОЛ! 0:1!
Г. Тил
Пас отдал
Н. Ланг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алмере Сити
25
Нордин Баккер
ВР
21
Manel Royo
ЦЗ
22
Theo Barbet
ЦЗ
14
Дамиан ван Брюгген
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
6
Стийе Ресинк
ЦП
39
Йохем Ритместер ван де Камп
ЦП
27
Тома Робине
ЦФ
7
Rajiv Van La Parra
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Алмере Сити
1
Самуэль Радлингер
ВР
26
Stijn Keller
ВР
3
Джои Якобс
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
10
Йоан Катлин
ЛВ
19
Yann Kitala
ЦП
8
Danny Post
ЦП
25
Christopher Mamengi
ЦФ
41
Lance Duijvestijn
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
ПСВ
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
11
Айзек Бабади
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
4-1-3-2
25
Баккер
21
22
14
ван Брюгген
2
Флоранус
6
Коопмейнерс
20
6
Ресинк
39
Ритместер ван де Камп
7
27
Робине
4-3-2-1
44
Бенитес
8
Дест
5
Рамальо
21
Боскальи
15
ван Анхолт
22
Схаутен
25
Верман
70
Ланг
11
Лосано
20
Тил
26
де Йонг
21
22
Мбе Со
22
Мбе Со
21
22
19
19
22
7
10
Катлин
10
Катлин
7
20
25
25
20
39
Ритместер ван де Камп
41
41
39
Ритместер ван де Камп
8
Дест
20
Самбо
20
Самбо
8
Дест
25
Верман
11
Бабади
11
Бабади
25
Верман
11
Лосано
11
Бакайоко
11
Бакайоко
11
Лосано
26
де Йонг
9
Пепи
9
Пепи
26
де Йонг
70
Ланг
11
Вертессен
11
Вертессен
70
Ланг
Остались в запасе
Алмере Сити
ПСВ
1
Самуэль Радлингер
ВР
26
Stijn Keller
ВР
3
Джои Якобс
ЦЗ
8
Danny Post
ЦП
10
Pascu
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
1
Самуэль Радлингер
ВР
26
Stijn Keller
ВР
3
Джои Якобс
ЦЗ
8
Danny Post
ЦП
10
Pascu
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
Остались в запасе
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
Главный тренер
Алекс Пастоор
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Алмере Сити - ПСВ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Алмере Сити
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
3 : 1
06.05.2026
Де Графсхап
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Алмере Сити
3 : 0
02.05.2026
Ден Босх
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Ден Босх
2 : 3
29.04.2026
Алмере Сити
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Алмере Сити
1 : 3
14.01.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
18.05.2025
Алмере Сити
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
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