Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Алмере Сити
ПСВ - Алмере Сити: обзор матча 27 января 2024
ПСВ
27.01.2024, суббота, 20:45
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
2 : 0
Завершен
Алмере Сити
45'
Л. де Йонг
63'
Л. де Йонг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСВ - Алмере Сити
Замена
Р. Пепи
️️️️
Л. де Йонг
83'
80'
Замена
M. Corryn
️️️️
Й. Катлин
80'
Замена
R. Van La Parra
️️️️
С. Ресинк
Замена
Й. Вертессен
️️️️
И. Лосано
75'
70'
Замена
Д. ван Дуйвен
️️️️
Д. ван Брюгген
70'
Замена
T. Barbet
️️️️
Á. Peña
Замена
М. Жуниор
️️️️
Н. Ланг
66'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. де Йонг
63'
46'
Замена
H. Akujobi
️️️️
Й. Ритместер ван де Камп
ГОЛ! 1:0!
Л. де Йонг
Пас отдал
С. Дест
45'
40'
Желтая карточка
Á. Peña
5'
Желтая карточка
Ш. Флоранус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
(К)
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Алмере Сити
25
Нордин Баккер
ВР
3
Джои Якобс
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
14
Дамиан ван Брюгген
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
(К)
ПЗ
10
Йоан Катлин
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
23
Álvaro Peña
ЦП
39
Йохем Ритместер ван де Камп
ЦП
6
Стийе Ресинк
ЦП
27
Тома Робине
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
ПСВ
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
11
Айзек Бабади
АП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
Алмере Сити
1
Самуэль Радлингер
ВР
26
Stijn Keller
ВР
22
Theo Barbet
ЦЗ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
6
Milan Corryn
ЦП
8
Danny Post
ЦП
19
Yann Kitala
ЦП
10
Pascu
ЦФ
7
Rajiv Van La Parra
ЦФ
41
Lance Duijvestijn
ЦФ
2
Джейсон ван Дуйвен
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
4-2-3-1
44
Бенитес
4
Тезе
5
Рамальо
21
Боскальи
8
Дест
22
Схаутен
70
Ланг
11
Лосано
20
Тил
11
Бакайоко
26
де Йонг
4-1-3-1-1
25
Баккер
2
Флоранус
22
Мбе Со
14
ван Брюгген
3
Якобс
6
Коопмейнерс
23
39
Ритместер ван де Камп
6
Ресинк
10
Катлин
27
Робине
70
Ланг
17
Жуниор
17
Жуниор
70
Ланг
26
де Йонг
9
Пепи
9
Пепи
26
де Йонг
11
Лосано
11
Вертессен
11
Вертессен
11
Лосано
23
22
22
23
39
Ритместер ван де Камп
20
20
39
Ритместер ван де Камп
10
Катлин
6
6
10
Катлин
6
Ресинк
7
7
6
Ресинк
14
ван Брюгген
2
ван Дуйвен
2
ван Дуйвен
14
ван Брюгген
Остались в запасе
ПСВ
Алмере Сити
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
11
Айзек Бабади
АП
Главный тренер
Петер Бош
1
Самуэль Радлингер
ВР
26
Stijn Keller
ВР
8
Danny Post
ЦП
19
Yann Kitala
ЦП
10
Pascu
ЦФ
41
Lance Duijvestijn
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
Остались в запасе
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
11
Айзек Бабади
АП
Остались в запасе
1
Самуэль Радлингер
ВР
26
Stijn Keller
ВР
8
Danny Post
ЦП
19
Yann Kitala
ЦП
10
Pascu
ЦФ
41
Lance Duijvestijn
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Алекс Пастоор
Статистика матча ПСВ - Алмере Сити
2
Всего ударов по воротам
17
4
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
1
Нарушения
7
16
Офсайды
3
2
Количество передач
667
285
Сейвы
2
6
Точность передач %
86
66
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
2.5
0.24
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Алмере Сити
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
3 : 1
06.05.2026
Де Графсхап
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Алмере Сити
3 : 0
02.05.2026
Ден Босх
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Ден Босх
2 : 3
29.04.2026
Алмере Сити
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Алмере Сити
1 : 3
14.01.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
18.05.2025
Алмере Сити
Информация о матче
Главный судья:
Rob Dieperink, Netherlands
Стадион:
Филипс
Новости команд
Все
ПСВ
Алмере Сити
Моуринью – об игроке «Реала»: «Забил фантастический гол, переломил ход матча»
25 ноября
1
Комментарий Моуринью после разгрома ПСВ
25 ноября
Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов для французских футболистов
25 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» разнес ПСВ, проиграв первый тайм – 5:1!
25 ноября
2
Мбаппе повторил достижение Месси в ЛЧ
25 ноября
2
Моуринью – об игроке «Реала»: «Забил фантастический гол, переломил ход матча»
25 ноября
1
Комментарий Моуринью после разгрома ПСВ
25 ноября
Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов для французских футболистов
25 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» разнес ПСВ, проиграв первый тайм – 5:1!
25 ноября
2
Мбаппе повторил достижение Месси в ЛЧ
25 ноября
2
Прогноз на точный счeт матча «АЗ Алкмар» – «Алмере»: Эредивизи, 18 мая 2025
2025.05.17 15:00
Прогноз на точный счет матча «Алмере» – «Фортуна»: Эредивизи, 33 тур, 14 мая 2025
2025.05.13 11:14
Прогноз на точный счет матча «Алмере» – «Спарта»: Эредивизи, 10 мая 2025
2025.05.09 13:01
«Алмере» – «Гоу Эхед Иглс»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 2.5
2025.04.26 11:29
«Херенвен» – «Алмере»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 2.1
2025.04.18 14:52
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+