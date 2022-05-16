Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Lebogang Phiri - статистика

Сехухуне
#36 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ризеспор
15
0
2
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 37 тур
Ризеспор
1 : 2
16.05.2022
Сивасспор
1' - 90'
36'
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 7
01.05.2022
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 33 тур
Кайсериспор
1 : 1
15.04.2022
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Ризеспор
2 : 1
09.04.2022
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Аланьяспор
2 : 1
03.04.2022
Ризеспор
1' - 90'
76'
Турция. Суперлига, 30 тур
Ризеспор
3 : 2
18.03.2022
Трабзонспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 29 тур
Касымпаша
3 : 1
12.03.2022
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Ризеспор
1 : 2
05.03.2022
Гиресунспор
46' - 90'
88'
Турция. Суперлига, 27 тур
Галатасарай
4 : 2
27.02.2022
Ризеспор
1' - 66'
Турция. Суперлига, 26 тур
Ризеспор
0 : 2
18.02.2022
Истанбул Башакшехир
83' - 90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Карагюмрюк
2 : 0
15.01.2022
Ризеспор
90' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Ризеспор
2 : 2
09.01.2022
Бешикташ
Был в запасе
Турция. Суперлига, 16 тур
Ризеспор
3 : 1
11.12.2021
Гезтепе
Был в запасе
Турция. Суперлига, 15 тур
Фенербахче
4 : 0
05.12.2021
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 14 тур
Ризеспор
1 : 0
27.11.2021
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 13 тур
Коньяспор
3 : 0
21.11.2021
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Ризеспор
2 : 0
05.11.2021
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 11 тур
Трабзонспор
2 : 1
29.10.2021
Ризеспор
67' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Ризеспор
2 : 1
23.10.2021
Касымпаша
1' - 87'
11'
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
2 : 3
03.10.2021
Галатасарай
62' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Ризеспор
1 : 2
21.09.2021
Алтай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Адана Демирспор
3 : 1
18.09.2021
Ризеспор
46' - 90'
73'
Турция. Суперлига, 4 тур
Ризеспор
0 : 2
12.09.2021
Хатайспор
1' - 70'
Главные новости
Губерниев предложил загримировать Дзюбу под космического пришельца из Kiss
14:10
Губерниев принизил Шнякина: «Не могу обижаться на моль»
13:49
Кисляк – о возвращении Головина в РПЛ и «Спартак»: «Не хочу этого, пусть в «Монако» играет, ха-ха»
13:38
Раскрыта схема, с помощью которой «Сити» завышал доходы от спонсоров
13:29
Шнякин заявил об оскорблении Губерниевым важного места
13:16
2
Бубнов прокомментировал вариант с переходом Головина в «Спартак»
13:07
2
В «Галатасарае» изменят роль Батракова на поле
12:51
Появилась новая информация о конфликте Роналду с тренером сборной Португалии
12:32
1
Кисляк заявил о нацеленности на отъезд в Европу
12:24
4
Реакция Бубнова на ситуацию между Соболевым и Головиным на тренировке сборной
12:12
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+