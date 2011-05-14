Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мартин Фенин - статистика

Завершил карьеру
16 апреля 1987 (39)
#20 | Нападающий
183 см | 75 кг
Чехия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Айнтрахт
24
1
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Боруссия Д
3 : 1
14.05.2011
Айнтрахт
1' - 90'
54'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Айнтрахт
0 : 2
07.05.2011
Кельн
1' - 75'
27'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Майнц
3 : 0
30.04.2011
Айнтрахт
21' - 90'
50'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Айнтрахт
1 : 1
23.04.2011
Бавария
1' - 90'
88'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Хоффенхайм
1 : 0
16.04.2011
Айнтрахт
81' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Айнтрахт
1 : 1
08.04.2011
Вердер
70' - 90'
83'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Вольфсбург
1 : 1
03.04.2011
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
2 : 1
19.03.2011
Санкт-Паули
1' - 46'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Шальке-04
2 : 1
12.03.2011
Айнтрахт
87' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Айнтрахт
0 : 0
05.03.2011
Кайзерслаутерн
84' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Айнтрахт
0 : 2
27.02.2011
Штутгарт
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Нюрнберг
3 : 0
18.02.2011
Айнтрахт
72' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Айнтрахт
0 : 3
12.02.2011
Байер
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Фрайбург
0 : 0
06.02.2011
Айнтрахт
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Айнтрахт
0 : 1
30.01.2011
Боруссия М
1' - 71'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Гамбург
1 : 0
21.01.2011
Айнтрахт
1' - 73'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Айнтрахт
0 : 3
16.01.2011
Ганновер-96
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Айнтрахт
1 : 0
18.12.2010
Боруссия Д
78' - 90'
87'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Кельн
1 : 0
11.12.2010
Айнтрахт
80' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Айнтрахт
2 : 1
04.12.2010
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Бавария
4 : 1
27.11.2010
Айнтрахт
62' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
0 : 4
20.11.2010
Хоффенхайм
67' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вердер
0 : 0
13.11.2010
Айнтрахт
89' - 90'
90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
3 : 1
06.11.2010
Вольфсбург
80' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
30.10.2010
Айнтрахт
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
0 : 0
23.10.2010
Шальке-04
81' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
1 : 2
03.10.2010
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.09.2010
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия М
0 : 4
11.09.2010
Айнтрахт
Был в запасе
Главные новости
Титов одним словом описал игру «Спартака» без Барко
15:15
ВидеоОрлов объяснил, почему Латышонок ошибся при голах Глушенкова и Соболева
15:08
4
Гурцкая – о футболисте «Балтики»: «От него одни проблемы»
14:42
3
Игнашевич назвал неожиданного претендента на чемпионство в РПЛ: «Они будут выше «Краснодара»
14:28
3
В РПЛ отреагировали на 11 россиян в стартовом составе «Локомотива»
13:57
2
Соболев – после матча с «Балтикой»: «Я на рыбалку в Мурманск»
13:37
1
ВидеоШнякин – об эпизоде в матче «Балтика» – «Зенит»: «Наверное, самый жуткий в РПЛ за последние годы»
13:31
3
Аршавин рассказал о самом запомнившемся разговоре с Венгером
13:14
2
Дегтярев – о новом лимите в РПЛ: «Пусть исполняют – и точка»
12:57
16
ФотоМесси выложил пост после завоевания 49-го трофея
12:18
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+