Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Кайзерслаутерн
Айнтрахт - Кайзерслаутерн: обзор матча 05 марта 2011
Айнтрахт
05.03.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Кайзерслаутерн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Кайзерслаутерн
Желтая карточка
М. Франц
Замена
Э. Хоффер
️️️️
Я. Моравек
Замена
М. Фенин
️️️️
Т. Гекас
Желтая карточка
А. Глоушек
Замена
О. Кирх
️️️️
С. Ривич
Замена
Т. Пецос
️️️️
П. Де Вит
Желтая карточка
Б. Кёлер
Замена
И. Аманатидис
️️️️
С. Роде
Желтая карточка
С. Ривич
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
Г. Цавеллас
Желтая карточка
М. Абель
Желтая карточка
Г. Цавеллас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Ральф Ферманн
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
17
Себастьян Роде
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
20
Родней
ЦЗ
23
Флориан Дик
ПЗ
25
Стивен Ривич
ЦП
8
Кристиан Тифферт
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
21
Пьер Де Вит
ЦП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Айнтрахт
26
Андреас Россль
ВР
4
Кевин Краус
ЦЗ
13
Рикардо Кларк
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
20
Мартин Фенин
ЦФ
18
Иоаннис Аманатидис
ЦФ
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
6
Танос Пецос
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
37
Адам Немец
ЦФ
4-5-1
1
Ферманн
33
Цавеллас
23
Русс
5
Франц
2
Юнг
18
Кёлер
17
Роде
14
Майер
27
Швеглер
2
Окс
33
Гекас
3-2-4-1
21
Зиппель
14
Глоушек
6
Абель
20
Родней
23
Дик
18
Йессен
8
Тифферт
30
Моравек
21
Де Вит
25
Ривич
29
Лакич
33
Цавеллас
7
Алтынтоп
7
Алтынтоп
33
Цавеллас
33
Гекас
20
Фенин
20
Фенин
33
Гекас
17
Роде
18
Аманатидис
18
Аманатидис
17
Роде
21
Де Вит
6
Пецос
6
Пецос
21
Де Вит
25
Ривич
21
Кирх
21
Кирх
25
Ривич
30
Моравек
27
Хоффер
27
Хоффер
30
Моравек
Остались в запасе
Айнтрахт
Кайзерслаутерн
4
Кевин Краус
ЦЗ
26
Андреас Россль
ВР
13
Рикардо Кларк
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
Главный тренер
Михаэль Скиббе
1
Кевин Трапп
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
37
Адам Немец
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Остались в запасе
4
Кевин Краус
ЦЗ
26
Андреас Россль
ВР
13
Рикардо Кларк
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
Остались в запасе
1
Кевин Трапп
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
37
Адам Немец
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Главный тренер
Марко Курц
Статистика матча Айнтрахт - Кайзерслаутерн
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Дойче банк Парк
Новости команд
Все
Айнтрахт
Кайзерслаутерн
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
85 человек пострадали в беспорядках на матче Кубка Германии, из них 35 полицейских
23 августа
5
39-летний Джеко установил рекорд во второй Бундеслиге
26 января
Кубок Германии. «Байер» в меньшинстве удержал победу над «Кайзерслаутерном» (1:0) и оформил золотой дубль
2024.05.25 23:05
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
2024.05.25 10:49
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: прогноз на финальный матч Кубка Германии, 25 мая
2024.05.25 09:27
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+