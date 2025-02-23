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РААЛ Ла-Лувьер
Алексис Бека-Бека
Новости
€ 500 тыс
Алексис Бека-Бека - новости
РААЛ Ла-Лувьер
29 марта 2001 (25), Париж
#6 | Полузащитник
175 см
Франция
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Новости
Трансферы
Экс-игрок «Локомотива» Бека-Бека провел первый матч после депрессии
2025.02.23 17:11
Пытавшийся спрыгнуть с моста Бека-Бека покинул «Ниццу»
2024.08.17 11:42
1
Бека-Бека приступил к тренировкам – месяц назад он хотел спрыгнуть с моста
2023.10.26 14:20
1
Реакция главы «Локо» на попытку суицида Бека-Бека
2023.10.04 12:38
2
Тикнизян прокомментировал поведение Бека-Бека, которого спасли от суицида
2023.10.04 10:47
Тренер «Ниццы» прокомментировал поведение Бека-Бека, которого спасли от суицида
2023.10.01 00:06
1
Президент «Ниццы» прокомментировал ситуацию с Бека-Бека, который хотел прыгнуть с моста
2023.09.29 18:50
Булыкин: «Лучший психолог в России – виски с колой»
2023.09.29 16:00
1
В окружении Бека-Бека прокомментировали угрозы игрока «Ниццы» спрыгнуть с моста
2023.09.29 15:27
1
Видео
Бека-Бека ушeл с края моста – он угрожал покончить с собой
2023.09.29 14:24
1
Стало известно, почему Бека-Бека хочет покончить с собой
2023.09.29 13:30
4
Фото
Экс-игрок «Локомотива» угрожает совершить суицид, стоя на краю моста в Ницце
2023.09.29 13:08
3
«Бешикташ» сделал предложения двум бывшим игрокам РПЛ
2023.06.29 09:59
Фото
Самые дорогие трансферы сезона РПЛ. Рекордная продажа – у «Локо»
2023.02.26 20:26
5
«Афера века». Корнеев – о трансфере Бека-Бека из «Локомотива» в «Ниццу»
2022.10.28 14:52
1
Цорн подтвердил, что «Локомотив» получил первый транш за Бека-Бека
2022.08.30 12:26
1
«Локомотив» получил первые 6 миллионов за трансфер Бека-Бека в «Ниццу»
2022.08.30 11:08
1
«Локомотив» пока не получал платежи за Бека-Бека от «Ниццы»
2022.08.22 10:37
Смородская – о продаже Бека-Бека за 12 миллионов: «Такого быть не может. Нам лгут»
2022.08.10 14:54
Циннбауэр рассказал, почему Бека-Бека захотел уйти из «Локомотива»
2022.08.05 11:49
1
«Да не продали его за 12 миллионов». Широков – о переходе Бека-Бека из «Локомотива» в «Ниццу»
2022.08.04 10:24
2
Лепсая: «Трансфер Бека-Бека невыгоден «Локомотиву»
2022.08.01 21:24
3
Мостовой: «Продажа Бека-Бека – немецкая схема. Сначала развели на деньги «Локо», а теперь «Ниццу»
2022.08.01 17:38
7
Цорн рассказал о разговоре с Изидором после продажи Бека-Бека
2022.08.01 16:11
1
Стало известно, когда и как «Локомотив» получит деньги за трансфер Бека-Бека в «Ниццу»
2022.08.01 15:24
1
Цорн рассказал, работает ли стратегия «Локомотива» после продажи Бека-Бека
2022.08.01 15:02
7
Червиченко не верит, что «Локо» продал Бека-Бека за 12+2 миллионов: «Это фантазия клуба»
2022.08.01 14:54
7
В «Локомотиве» анонсировали трансфер на замену Бека-Бека
2022.08.01 13:59
1
Наумов: «Бека-Бека стоит не больше 4 миллионов. Нужно поклониться в ноги Цорну»
2022.08.01 13:55
Цорн объяснил, как «Локомотиву» удалось продать Бека-Бека за 12+2 миллионов
2022.08.01 12:58
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