«Локомотив» пока не получал платежи за Бека-Бека от «Ниццы»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал ситуацию с выплатами за трансфер полузащитника Алексиса Бека-Бека, который ушел в «Ниццу» за 12+2 миллионов евро.

– Как вы смогли договориться с «Ниццей», чтобы выплаты за Бека-Бека поступали в срок?

– Мне кажется, это зависит от клуба. В Италии ситуация другая, нежели во Франции. Французские клубы готовы платить.

У нас есть договоренность. Скоро мы должны получить платеж. Как будет – проинформируем.

– То есть пока траншей от «Ниццы» не было?

– При покупках и при продажах сумма разбивается на несколько платежей. В каждом клубе есть бюджет, в нем нужно находиться. Это нормальная история.