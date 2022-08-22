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    «Локомотив» пока не получал платежи за Бека-Бека от «Ниццы»

    Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал ситуацию с выплатами за трансфер полузащитника Алексиса Бека-Бека, который ушел в «Ниццу» за 12+2 миллионов евро.

    – Как вы смогли договориться с «Ниццей», чтобы выплаты за Бека-Бека поступали в срок?

    – Мне кажется, это зависит от клуба. В Италии ситуация другая, нежели во Франции. Французские клубы готовы платить.

    У нас есть договоренность. Скоро мы должны получить платеж. Как будет – проинформируем.

    – То есть пока траншей от «Ниццы» не было?

    – При покупках и при продажах сумма разбивается на несколько платежей. В каждом клубе есть бюджет, в нем нужно находиться. Это нормальная история.

    • Бека-Бека выступал за «Локомотив» с августа 2021 года.
    • Он провeл 28 матчей и сделал 4 голевые передачи.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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