Самые дорогие трансферы сезона РПЛ. Рекордная продажа – у «Локо»

Transfermarkt опубликовал список самых дорогих трансферов этого сезона РПЛ.

На первом месте переход полузащитника Алексиса Бека-Бека. «Локомотив» продал его в «Ниццу» за 12 миллионов евро.

На втором и третьем местах трансферы «Спартака».

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