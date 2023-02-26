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    Самые дорогие трансферы сезона РПЛ. Рекордная продажа – у «Локо»

    Transfermarkt опубликовал список самых дорогих трансферов этого сезона РПЛ.

    На первом месте переход полузащитника Алексиса Бека-Бека. «Локомотив» продал его в «Ниццу» за 12 миллионов евро.

    На втором и третьем местах трансферы «Спартака».

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    Источник: Transfermarkt

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    26.02.2023 20:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      felimonov1982 27 февраля, 02:26

      Весело, тут у вас). Сейчас нужно быть очень внимательными и не вестись на всякие разводы в телеге по прогнозам. Найдите в яндексе сервис по фразе: прогноз СОТКА. 10 лет ему! На первом месте выходит.

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      Рейтинг: +10

      herherd 27 февраля, 01:16

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      Рейтинг: +227

      novaka1n 26 февраля, 22:04

      Для современного футбола более чем скромные цифры, то ли ещё будет...

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      Рейтинг: +7009

      Красногорск_Фан 26 февраля, 20:40

      Продали папуаса из Локо за 900 млн. р. а купили то кого в защиту? Хрустальный и возрастной Cмольников пришел свободным агентом.

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      Рейтинг: +7009

      Красногорск_Фан > Чапппай 26 февраля, 22:08

      А что ты имеешь против папуасов? Не люди ?

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