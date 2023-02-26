Самые дорогие трансферы сезона РПЛ. Рекордная продажа – у «Локо»

Весело, тут у вас). Сейчас нужно быть очень внимательными и не вестись на всякие разводы в телеге по прогнозам. Найдите в яндексе сервис по фразе: прогноз СОТКА. 10 лет ему! На первом месте выходит.
Transfermarkt опубликовал список самых дорогих трансферов этого сезона РПЛ.
На первом месте переход полузащитника Алексиса Бека-Бека. «Локомотив» продал его в «Ниццу» за 12 миллионов евро.
На втором и третьем местах трансферы «Спартака».
РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!