«Да не продали его за 12 миллионов». Широков – о переходе Бека-Бека из «Локомотива» в «Ниццу»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков не верит, что «Локомотив» заработал 12 миллионов евро на трансфере полузащитника Алексиса Бека-Бека в «Ниццу».
– Ваша первая реакция, когда узнали, что игрока продали за 12 миллионов евро?
– Да его не продали за 12. Ему красная цена – 5. Если его продали за 3-4 миллиона, уже хорошо.
– Но «Локо» подтвердил на сайте, что 12.
– А «Ницца» не подтвердила. В целом же – продали, и хорошо. Пусть деньги еще придут. Бека большой разницы не делал, потенциал свой не реализовал.
- Бека-Бека выступал за «Локомотив» с августа 2021 года.
- Он провeл 28 матчей и сделал 4 голевые передачи.
Источник: «РБ Спорт»