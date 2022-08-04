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    «Да не продали его за 12 миллионов». Широков – о переходе Бека-Бека из «Локомотива» в «Ниццу»

    Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков не верит, что «Локомотив» заработал 12 миллионов евро на трансфере полузащитника Алексиса Бека-Бека в «Ниццу».

    – Ваша первая реакция, когда узнали, что игрока продали за 12 миллионов евро?

    – Да его не продали за 12. Ему красная цена – 5. Если его продали за 3-4 миллиона, уже хорошо.

    – Но «Локо» подтвердил на сайте, что 12.

    – А «Ницца» не подтвердила. В целом же – продали, и хорошо. Пусть деньги еще придут. Бека большой разницы не делал, потенциал свой не реализовал.

    • Бека-Бека выступал за «Локомотив» с августа 2021 года.
    • Он провeл 28 матчей и сделал 4 голевые передачи.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +503

      gunstilzit 1 час назад

      А Кан потвердил!
      Селюк,Широков,что у вас так подгорает?

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