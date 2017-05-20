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Юссуф Хаджи
Статистика
Юссуф Хаджи - статистика
Завершил карьеру
25 февраля 1980 (46)
#15 | Полузащитник
183 см | 77 кг
Марокко | Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2016/2017
Кубок Африканских Наций 2012
Лига Европы 2011/2012
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Кубок Африканских Наций 2008
Кубок УЕФА 2008/2009
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нанси
25
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Нанси
3 : 1
20.05.2017
Сент-Этьен
87' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Дижон
2 : 0
14.05.2017
Нанси
78' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Нанси
0 : 3
06.05.2017
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Метц
2 : 1
29.04.2017
Нанси
55' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Нанси
0 : 0
21.04.2017
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Ницца
3 : 1
15.04.2017
Нанси
80' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Нанси
3 : 0
08.04.2017
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Генгам
1 : 0
31.03.2017
Нанси
1' - 73'
Франция. Лига 1, 30 тур
Нанси
2 : 3
18.03.2017
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
ПСЖ
1 : 0
04.03.2017
Нанси
88' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Нанси
0 : 0
25.02.2017
Тулуза
1' - 74'
Франция. Лига 1, 21 тур
Кан
1 : 0
21.02.2017
Нанси
86' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Анжер
1 : 0
18.02.2017
Нанси
1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Нанси
0 : 3
11.02.2017
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Лион
4 : 0
08.02.2017
Нанси
1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Нант
0 : 2
05.02.2017
Нанси
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Нанси
0 : 2
28.01.2017
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Нанси
1 : 0
14.01.2017
Бастия
45' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Сент-Этьен
0 : 0
21.12.2016
Нанси
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Тулуза
1 : 1
17.12.2016
Нанси
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Нанси
2 : 0
10.12.2016
Анжер
75' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Марсель
3 : 0
04.12.2016
Нанси
1' - 61'
Франция. Лига 1, 15 тур
Нанси
4 : 0
30.11.2016
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Монпелье
0 : 0
26.11.2016
Нанси
64' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Нанси
1 : 0
19.11.2016
Дижон
1' - 65'
Франция. Лига 1, 12 тур
Монако
6 : 0
05.11.2016
Нанси
77' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Нанси
0 : 1
25.09.2016
Ницца
1' - 32'
Франция. Лига 1, 6 тур
Бастия
0 : 0
21.09.2016
Нанси
80' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Нанси
1 : 1
17.09.2016
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Лорьян
0 : 2
10.09.2016
Нанси
1' - 73'
32'
31'
Франция. Лига 1, 3 тур
Нанси
0 : 2
27.08.2016
Генгам
1' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Нанси
0 : 3
14.08.2016
Лион
Был в запасе
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