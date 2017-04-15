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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Нанси
Ницца - Нанси: обзор матча 15 апреля 2017
Ницца
15.04.2017, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 33 тур
3 : 1
Завершен
Нанси
35'
М. Ле Биан
51'
Ж. Мишель Сери (П)
84'
Ж. Мишель Сери
26'
М. Дале
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Нанси
Замена
Б. Срарфи
️️️️
Р. Перейра
89'
ГОЛ! 3:1!
Ж. Мишель Сери
Пас отдал
В. Эйссерик
84'
80'
Замена
Ю. Хаджи
️️️️
И. Диа
Замена
Р. Вальтер
️️️️
В. Косьелло
80'
74'
Замена
А. Кура
️️️️
Л. Пуе
74'
Замена
А. Робич
️️️️
Д. Гидилей
58'
Желтая карточка
Л. Пуе
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ж. Мишель Сери
51'
Желтая карточка
Данте
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
М. Ле Биан
Пас отдал
Ю. Бельханда
35'
30'
Желтая карточка
Б. Педретти
26'
ГОЛ! 0:1!
М. Дале
Пас отдал
И. Диа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
20
Юнес Бельханда
АП
26
Венсан Косьелло
ПП
8
Микаэль Ле Биан
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Нанси
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
25
Бенуа Педретти
ЦП
14
Жоффри Куффа
ПП
18
Диалло Гидилей
ПП
28
Жульен Кето
ПП
14
Лоик Пуе
ЛФ
9
Морис Дале
ЦФ
22
Иссиар Диа
РФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
34
Венсан Марсель
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Нанси
32
Сергей Черник
ВР
4
Моду Дианье
ЦЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
12
Алу Диарра
ЦП
23
Антони Кура
ЛФ
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
7
Антони Робич
РФ
3-2-3-1-1
30
Кардиналь
2
Суке
4
Данте
23
Ле Марша
29
Дальберт
21
Перейра
14
Сери
9
Эйссерик
26
Косьелло
20
Бельханда
8
Ле Биан
2-1-4-3
16
Нди-Ассембе
20
Кретьен Бассер
23
Кабако
15
Айт Беннассер
28
Кето
18
Гидилей
25
Педретти
14
Куффа
22
Диа
9
Дале
14
Пуе
21
Перейра
19
Срарфи
19
Срарфи
21
Перейра
26
Косьелло
6
Вальтер
6
Вальтер
26
Косьелло
14
Пуе
23
Кура
23
Кура
14
Пуе
22
Диа
15
Хаджи
15
Хаджи
22
Диа
18
Гидилей
7
Робич
7
Робич
18
Гидилей
Остались в запасе
Ницца
Нанси
44
Вальтер Бенитес
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
34
Венсан Марсель
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
4
Венсан Марчетти
ОП
32
Сергей Черник
ВР
4
Моду Дианье
ЦЗ
12
Алу Диарра
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
Остались в запасе
44
Вальтер Бенитес
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
34
Венсан Марсель
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Остались в запасе
4
Венсан Марчетти
ОП
32
Сергей Черник
ВР
4
Моду Дианье
ЦЗ
12
Алу Диарра
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча Ницца - Нанси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Лесаж
Стадион:
Альянс Ривьера
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