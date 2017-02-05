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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Нанси
Нант - Нанси: обзор матча 05 февраля 2017
Нант
05.02.2017, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 23 тур
0 : 2
Завершен
Нанси
50'
И. Диа
64'
Ж. Кето
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Нанси
90'
+2
Красная карточка
В. Муратори
Красная карточка
А. Арит
90'
+2
90'
+1
Замена
Э. Кабако
️️️️
К. Кулибали
Замена
А. Томассон
️️️️
К. Джиджи
84'
82'
Замена
Ф. Мауасса
️️️️
И. Диа
Желтая карточка
Л. Дюбуа
72'
Замена
А. Качаниклич
️️️️
Ф. Пардо
68'
Желтая карточка
Ф. Пардо
66'
64'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Кето
Пас отдал
М. Дале
Замена
Я. Бамму
️️️️
М. Степински
63'
52'
Желтая карточка
А. Диарра
50'
ГОЛ! 0:1!
И. Диа
Пас отдал
М. Дале
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
1
Реми Риу
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
30
Гийом Жилле
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
77
Амин Арит
АП
27
Фелипе Пардо
ПП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Нанси
32
Сергей Черник
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
21
Тобиас Бадила
ЦЗ
4
Моду Дианье
ЦЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
12
Алу Диарра
ЦП
28
Жульен Кето
ПП
14
Жоффри Куффа
ПП
11
Карим Кулибали
ЛФ
9
Морис Дале
ЦФ
22
Иссиар Диа
РФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
20
Александер Качаниклич
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
18
Ясин Бамму
ЦФ
Нанси
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
23
Антони Кура
ЛФ
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
7
Антони Робич
РФ
4-3-1-2
1
Риу
6
Лима
26
Джиджи
34
Карлос
15
Дюбуа
30
Жилле
21
Ронжье
27
Пардо
77
Арит
14
Степински
22
Сала
3-1-3-3
32
Черник
21
Бадила
4
Дианье
26
Муратори
15
Айт Беннассер
14
Куффа
12
Диарра
28
Кето
22
Диа
9
Дале
11
Кулибали
27
Пардо
20
Качаниклич
20
Качаниклич
27
Пардо
26
Джиджи
28
Томассон
28
Томассон
26
Джиджи
14
Степински
18
Бамму
18
Бамму
14
Степински
22
Диа
27
Мауасса
27
Мауасса
22
Диа
11
Кулибали
23
Кабако
23
Кабако
11
Кулибали
Остались в запасе
Нант
Нанси
7
Абдулайе Туре
ОП
1
Максим Дюпе
ВР
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
4
Венсан Марчетти
ОП
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
23
Антони Кура
ЛФ
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
7
Антони Робич
РФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Остались в запасе
7
Абдулайе Туре
ОП
1
Максим Дюпе
ВР
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
Остались в запасе
4
Венсан Марчетти
ОП
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
23
Антони Кура
ЛФ
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
7
Антони Робич
РФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча Нант - Нанси
2
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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