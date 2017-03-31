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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Нанси
Генгам - Нанси: обзор матча 31 марта 2017
Генгам
31.03.2017, пятница, 20:00
Франция. Лига 1, 31 тур
1 : 0
Завершен
Нанси
59'
С. Прива
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Нанси
Замена
Б. Санко
️️️️
Я. Салибу
90'
Желтая карточка
Ж. Мартинс Перейра
78'
73'
Замена
М. Дале
️️️️
Ю. Хаджи
Замена
А. Менди
️️️️
С. Прива
70'
69'
Желтая карточка
В. Муратори
64'
Замена
В. Марчетти
️️️️
А. Диарра
Замена
Н. де Паув
️️️️
М. Коко
63'
ГОЛ! 1:0!
С. Прива
59'
36'
Замена
Д. Гидилей
️️️️
Ж. Куффа
27'
Красная карточка
М. Дианье
16'
Желтая карточка
Ф. Мауасса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
21
Маршал
ЛЗ
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
8
Люка До
ОП
17
Этьен Дидо
ЦП
93
Яннис Салибу
ПП
97
Маркус Коко
ПВ
11
Слоан Прива
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Нанси
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
26
Винсан Муратори
ЛЗ
4
Моду Дианье
ЦЗ
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
12
Алу Диарра
ЦП
28
Жульен Кето
ПП
27
Алексис Бюзен
ПП
14
Жоффри Куффа
ПП
22
Иссиар Диа
ЦФ
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Генгам
1
Тео Гиварш
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
5
Мустафа Диалло
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
19
Александре Менди
ЦФ
Нанси
32
Сергей Черник
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
14
Лоик Пуе
ЦП
18
Диалло Гидилей
ЦП
23
Антони Кура
ЛФ
9
Морис Дале
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Юнссон
21
Маршал
29
Кербра
15
Сорбон
7
Мартинс Перейра
8
До
17
Дидо
93
Салибу
97
Коко
7
Бриан
11
Прива
4-4-2
16
Нди-Ассембе
20
Кретьен Бассер
27
Мауасса
4
Дианье
26
Муратори
14
Куффа
27
Бюзен
12
Диарра
28
Кето
15
Хаджи
22
Диа
93
Салибу
5
Санко
5
Санко
93
Салибу
97
Коко
14
де Паув
14
де Паув
97
Коко
11
Прива
19
Менди
19
Менди
11
Прива
12
Диарра
4
Марчетти
4
Марчетти
12
Диарра
15
Хаджи
9
Дале
9
Дале
15
Хаджи
14
Куффа
18
Гидилей
18
Гидилей
14
Куффа
Остались в запасе
Генгам
Нанси
1
Тео Гиварш
ВР
32
Джордан Икоко
ПЗ
5
Мустафа Диалло
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
32
Сергей Черник
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
14
Лоик Пуе
ЦП
23
Антони Кура
ЛФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Остались в запасе
1
Тео Гиварш
ВР
32
Джордан Икоко
ПЗ
5
Мустафа Диалло
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
Остались в запасе
32
Сергей Черник
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
14
Лоик Пуе
ЦП
23
Антони Кура
ЛФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча Генгам - Нанси
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Рудуру
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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