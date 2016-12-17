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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Нанси
Тулуза - Нанси: обзор матча 17 декабря 2016
Тулуза
17.12.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 18 тур
1 : 1
Завершен
Нанси
85'
К. Жульен
33'
Ю. Айт Беннассер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Нанси
ГОЛ! 1:1!
К. Жульен
Пас отдал
И. Силла
85'
76'
Желтая карточка
В. Муратори
Желтая карточка
О. Тойвонен
73'
71'
Замена
В. Марчетти
️️️️
Б. Педретти
Замена
Ж. Пи
️️️️
Д. Дурмаз
67'
60'
Замена
А. Робич
️️️️
И. Диа
Замена
О. Эдуард
️️️️
К. Мишелен
57'
53'
Желтая карточка
Ж. Куффа
Замена
Ж. Акпа-Акпро
️️️️
Т. Думбия
50'
33'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Айт Беннассер
Пас отдал
М. Дале
12'
Желтая карточка
Д. Гидилей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
11
Ола Тойвонен
ЦП
7
Сомалья
ЦП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Нанси
32
Сергей Черник
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
4
Моду Дианье
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
18
Диалло Гидилей
ЦП
25
Бенуа Педретти
ПП
14
Жоффри Куффа
ПП
14
Лоик Пуе
ЛФ
9
Морис Дале
ЦФ
22
Иссиар Диа
РФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Тулуза
29
Жесси Пи
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
22
Душан Весковац
ЦЗ
24
Павле Нинков
ПЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
26
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Нанси
30
Александре Мене
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
12
Алу Диарра
ЦП
28
Жульен Кето
ПП
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
7
Антони Робич
РФ
3-2-4-1
40
Лафон
20
Яго
6
Жульен
6
Диоп
4
Силла
22
Мишелен
11
Тойвонен
3
Думбия
10
Дурмаз
7
Сомалья
22
Брейтуэйт
3-1-3-3
32
Черник
4
Дианье
2
Лангле
26
Муратори
15
Айт Беннассер
14
Куффа
18
Гидилей
25
Педретти
22
Диа
9
Дале
14
Пуе
10
Дурмаз
29
Пи
29
Пи
10
Дурмаз
3
Думбия
26
Акпа-Акпро
26
Акпа-Акпро
3
Думбия
22
Мишелен
29
Эдуард
29
Эдуард
22
Мишелен
25
Педретти
4
Марчетти
4
Марчетти
25
Педретти
22
Диа
7
Робич
7
Робич
22
Диа
Остались в запасе
Тулуза
Нанси
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
22
Душан Весковац
ЦЗ
24
Павле Нинков
ПЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
30
Александре Мене
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
12
Алу Диарра
ЦП
28
Жульен Кето
ПП
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Остались в запасе
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
22
Душан Весковац
ЦЗ
24
Павле Нинков
ПЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
Остались в запасе
30
Александре Мене
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
12
Алу Диарра
ЦП
28
Жульен Кето
ПП
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча Тулуза - Нанси
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Бартоломеу Варела
(Мало-ле-Бен)
Стадион:
Муниципал
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