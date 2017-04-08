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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нанси - Ренн
Нанси - Ренн: обзор матча 08 апреля 2017
Нанси
08.04.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 32 тур
3 : 0
Завершен
Ренн
11'
М. Дале
51'
И. Диа
65'
И. Диа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нанси - Ренн
Замена
А. Диарра
️️️️
Ж. Куффа
90'
Замена
А. Робич
️️️️
И. Диа
86'
82'
Замена
А. Эну
️️️️
С. Прсич
Замена
Л. Пуе
️️️️
Ф. Мауасса
81'
66'
Желтая карточка
А. Дьякаби
ГОЛ! 3:0!
И. Диа
Пас отдал
Э. Кабако
65'
60'
Замена
А. Калулу
️️️️
Д. Сио
ГОЛ! 2:0!
И. Диа
Пас отдал
Ф. Мауасса
51'
45'
Замена
А. Дьякаби
️️️️
К. Шантом
Желтая карточка
Ж. Куффа
32'
ГОЛ! 1:0!
М. Дале
Пас отдал
Ф. Мауасса
11'
Желтая карточка
В. Муратори
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нанси
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
26
Винсан Муратори
ЛЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
25
Бенуа Педретти
ЦП
18
Диалло Гидилей
ЦП
14
Жоффри Куффа
ПП
28
Жульен Кето
ПП
9
Морис Дале
ЦФ
22
Иссиар Диа
РФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
25
Афонсо
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ПП
22
Уэсли Саид
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Нанси
32
Сергей Черник
ВР
4
Венсан Марчетти
ОП
12
Алу Диарра
ЦП
14
Лоик Пуе
ЦП
23
Антони Кура
ЛФ
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
7
Антони Робич
РФ
Ренн
23
Раис М'Боли
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
6
Желсон Фернандес
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
15
Альдо Калулу
ЦФ
4-4-2
16
Нди-Ассембе
26
Муратори
27
Мауасса
23
Кабако
20
Кретьен Бассер
14
Куффа
25
Педретти
18
Гидилей
28
Кето
9
Дале
22
Диа
4-4-2
56
Костиль
25
Афонсо
23
Наньон
17
Мешер
29
Данзе
19
Мубеле
8
Шантом
14
Прсич
21
Андре
13
Сио
22
Саид
14
Куффа
12
Диарра
12
Диарра
14
Куффа
27
Мауасса
14
Пуе
14
Пуе
27
Мауасса
22
Диа
7
Робич
7
Робич
22
Диа
8
Шантом
27
Дьякаби
27
Дьякаби
8
Шантом
14
Прсич
23
Эну
23
Эну
14
Прсич
13
Сио
15
Калулу
15
Калулу
13
Сио
Остались в запасе
Нанси
Ренн
4
Венсан Марчетти
ОП
32
Сергей Черник
ВР
23
Антони Кура
ЛФ
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
23
Раис М'Боли
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Остались в запасе
4
Венсан Марчетти
ОП
32
Сергей Черник
ВР
23
Антони Кура
ЛФ
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Остались в запасе
23
Раис М'Боли
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Статистика матча Нанси - Ренн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Жером Бризар
Стадион:
Марсель Пико
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