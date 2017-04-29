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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Нанси
Метц - Нанси: обзор матча 29 апреля 2017
Метц
29.04.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 35 тур
2 : 1
Завершен
Нанси
28'
И. Сарр
53'
О. Нгетт
41'
Ф. Мауасса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Нанси
Замена
Я. Жуффре
️️️️
И. Сарр
85'
79'
Замена
Л. Пуе
️️️️
Д. Гидилей
Замена
Ф. Мойе
️️️️
Р. Коад
79'
Замена
Ж. Манджек
️️️️
Ф. Дианье
76'
Желтая карточка
Ш. Дукур
70'
64'
Желтая карточка
Ж. Кето
Желтая карточка
С. Фалет
55'
55'
Замена
Ю. Хаджи
️️️️
М. Дале
ГОЛ! 2:1!
О. Нгетт
Пас отдал
С. Фалет
53'
45'
+2
Желтая карточка
Т. Бадила
41'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Мауасса
Пас отдал
Ж. Кето
31'
Замена
Д. Гидилей
️️️️
А. Диарра
ГОЛ! 1:0!
И. Сарр
Пас отдал
О. Нгетт
28'
25'
Желтая карточка
А. Диарра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
1
Эиджи Кавашима
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
8
Шейк Дукур
ОП
24
Рено Коад
АП
3
Фаллу Дианье
ПП
7
Исмаила Сарр
ПВ
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Нанси
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
21
Тобиас Бадила
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
25
Бенуа Педретти
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
14
Жоффри Куффа
ПП
28
Жульен Кето
ПП
22
Иссиар Диа
ЛФ
9
Морис Дале
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Метц
1
Томас Дидийон
ВР
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
5
Гидо Милан
ЛП
40
Жорж Манджек
ЦП
8
Ян Жуффре
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
15
Тибо Вион
ПП
Нанси
32
Сергей Черник
ВР
4
Моду Дианье
ЦЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
14
Лоик Пуе
ЦП
18
Диалло Гидилей
ЦП
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
7
Антони Робич
РФ
4-1-1-3-1
1
Кавашима
32
Ассу-Экотто
4
Бишевац
5
Фалет
20
Баллиу
8
Дукур
3
Дианье
11
Нгетт
24
Коад
7
Сарр
14
Диабате
4-4-2
16
Нди-Ассембе
20
Кретьен Бассер
21
Бадила
23
Кабако
27
Мауасса
28
Кето
25
Педретти
12
Диарра
14
Куффа
9
Дале
22
Диа
3
Дианье
40
Манджек
40
Манджек
3
Дианье
7
Сарр
8
Жуффре
8
Жуффре
7
Сарр
24
Коад
91
Мойе
91
Мойе
24
Коад
Гидилей
14
Пуе
14
Пуе
Гидилей
12
Диарра
18
Гидилей
18
Гидилей
12
Диарра
9
Дале
15
Хаджи
15
Хаджи
9
Дале
Остались в запасе
Метц
Нанси
1
Томас Дидийон
ВР
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
5
Гидо Милан
ЛП
15
Тибо Вион
ПП
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
4
Венсан Марчетти
ОП
32
Сергей Черник
ВР
4
Моду Дианье
ЦЗ
7
Антони Робич
РФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Остались в запасе
1
Томас Дидийон
ВР
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
5
Гидо Милан
ЛП
15
Тибо Вион
ПП
Остались в запасе
4
Венсан Марчетти
ОП
32
Сергей Черник
ВР
4
Моду Дианье
ЦЗ
7
Антони Робич
РФ
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча Метц - Нанси
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Сен-Симфорьен
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