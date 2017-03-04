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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Нанси
ПСЖ - Нанси: обзор матча 04 марта 2017
ПСЖ
04.03.2017, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 28 тур
1 : 0
Завершен
Нанси
80'
Э. Кавани (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Нанси
88'
Замена
Ю. Хаджи
️️️️
И. Диа
82'
Замена
Б. Педретти
️️️️
Ю. Айт Беннассер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Кавани
80'
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Г. Гедеш
77'
69'
Замена
А. Бюзен
️️️️
А. Кура
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Л. Моура
64'
Желтая карточка
П. Кимпембе
61'
55'
Желтая карточка
А. Кура
Желтая карточка
Б. Матюиди
46'
45'
+3
Желтая карточка
И. Диа
Замена
Б. Матюиди
️️️️
Г. Крыховяк
45'
37'
Желтая карточка
Ф. Мауасса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Лукас Моура
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Нанси
32
Сергей Черник
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
26
Винсан Муратори
ЛЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
4
Моду Дианье
ЦЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
18
Диалло Гидилей
ЦП
14
Жоффри Куффа
ПП
14
Лоик Пуе
ЛФ
23
Антони Кура
ЛФ
22
Иссиар Диа
РФ
Главный тренер
Пабло Корреа
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
8
Блейз Матюиди
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
8
Атем Бен Арфа
АП
Нанси
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
11
Карим Кулибали
ЦП
25
Бенуа Педретти
ЦП
13
Серж Н'Гуессан
ПП
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
27
Алексис Бюзен
РФ
4-1-1-3-1
1
Трапп
3
Курзава
3
Силва
3
Кимпембе
92
Орье
20
Крыховяк
6
Верратти
11
Гедеш
15
Пасторе
7
Моура
10
Кавани
4-1-2-3
32
Черник
27
Мауасса
23
Кабако
4
Дианье
26
Муратори
15
Айт Беннассер
14
Куффа
18
Гидилей
22
Диа
14
Пуе
23
Кура
7
Моура
7
Дракслер
7
Дракслер
7
Моура
20
Крыховяк
8
Матюиди
8
Матюиди
20
Крыховяк
11
Гедеш
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
11
Гедеш
15
Айт Беннассер
25
Педретти
25
Педретти
15
Айт Беннассер
22
Диа
15
Хаджи
15
Хаджи
22
Диа
23
Кура
27
Бюзен
27
Бюзен
23
Кура
Остались в запасе
ПСЖ
Нанси
20
Джовани Ло Чельсо
АП
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
11
Карим Кулибали
ЦП
13
Серж Н'Гуессан
ПП
Главный тренер
Пабло Корреа
Остались в запасе
20
Джовани Ло Чельсо
АП
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
Остались в запасе
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
11
Карим Кулибали
ЦП
13
Серж Н'Гуессан
ПП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча ПСЖ - Нанси
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
"Матч! Футбол 2"
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