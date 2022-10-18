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Chris Gloster
Статистика
Chris Gloster - статистика
#2 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
США. МЛС 2022
США. МЛС 2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нью-Йорк Сити
11
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Йорк Сити
3 : 0
18.10.2022
Интер Майами
Был в запасе
США. МЛС, 42 тур
Шарлотт
1 : 0
10.09.2022
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
США. МЛС, 39 тур
Орландо Сити
2 : 1
29.08.2022
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
США. МЛС, 37 тур
Чикаго Файр
0 : 2
22.08.2022
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 2
14.08.2022
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
США. МЛС, 33 тур
Коламбус
3 : 2
07.08.2022
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 0
31.07.2022
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
США. МЛС, 30 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 0
24.07.2022
Интер Майами
Был в запасе
США. МЛС, 29 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 1
18.07.2022
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
США. МЛС, 28 тур
Даллас
0 : 1
14.07.2022
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Нью-Йорк Сити
4 : 2
09.07.2022
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 2
04.07.2022
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Цинциннати
4 : 4
30.06.2022
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Филадельфия Юнион
2 : 1
27.06.2022
Нью-Йорк Сити
1' - 46'
США. МЛС, 22 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
20.06.2022
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 20 тур
Миннесота Юнайтед
0 : 1
29.05.2022
Нью-Йорк Сити
1' - 19'
США. МЛС, 18 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 0
23.05.2022
Чикаго Файр
66' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
19.05.2022
Нью-Йорк Сити
1' - 72'
5'
США. МЛС, 15 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 0
15.05.2022
Коламбус
1' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 0
08.05.2022
Канзаc Сити
1' - 85'
США. МЛС, 13 тур
Нью-Йорк Сити
3 : 0
01.05.2022
Сан-Хосе
56' - 90'
88'
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
5 : 4
25.04.2022
Торонто
80' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Нью-Йорк Сити
6 : 0
17.04.2022
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Торонто
2 : 1
02.04.2022
Нью-Йорк Сити
1' - 84'
США. МЛС, 5 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 2
19.03.2022
Филадельфия Юнион
78' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Нью-Йорк Сити
4 : 1
12.03.2022
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Ванкувер Уайткепс
0 : 0
06.03.2022
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 0
28.02.2022
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
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