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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Нью-Йорк Сити
Коламбус - Нью-Йорк Сити: обзор матча 07 августа 2022
Коламбус
07.08.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 33 тур
3 : 2
Завершен
Нью-Йорк Сити
20'
К. Эрнандес
27'
Л. Зелараян
75'
Л. Зелараян
3'
Д. Менса (АГ)
64'
Г. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коламбус - Нью-Йорк Сити
Замена
J. Igbekeme
️️️️
Л. Диас
89'
82'
Желтая карточка
М. Амундсен
ГОЛ! 3:2!
Л. Зелараян
75'
74'
Желтая карточка
A. Tinnerholm
72'
Замена
М. Шано
️️️️
А. Калленс
64'
ГОЛ! 2:2!
Г. Перейра
Пас отдал
С. Родригес
Желтая карточка
Д. Этьенн
63'
57'
Замена
A. Tinnerholm
️️️️
Т. Грэй
57'
Замена
М. Моралес
️️️️
Хебер
Замена
Э. Моррис
️️️️
Артур
56'
47'
Желтая карточка
А. Моралес
ГОЛ! 2:1!
Л. Зелараян
Пас отдал
Л. Диас
27'
ГОЛ! 1:1!
К. Эрнандес
20'
18'
Желтая карточка
С. Родригес
Желтая карточка
Д. Менса
5'
3'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Менса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
5
Милош Дегенек
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
6
Артур
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
7
Педру Сантуш
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
11
Луис Диас
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
18
Александр Калленс
ЦЗ
13
Тиаго Мартинс
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
5
Николас Асеведо
ОП
8
Сантьяго Родригес
АП
11
Габриэль Перейра
ПВ
97
Хебер
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
23
William Sands
ЦЗ
14
Marlon Hairston
ЦП
13
Kevin Molino
ЦП
12
James Igbekeme
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
10
Эйдан Моррис
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Нью-Йорк Сити
25
Максим Шано
ЦЗ
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
29
Gedion Zelalem
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
3-4-1-2
89
Ром
5
Дегенек
31
Морейра
6
Менса
6
Артур
7
Сантуш
6
11
Этьенн
10
Зелараян
9
Эрнандес
11
Диас
3-1-3-3
1
Джонсон
18
Калленс
13
Мартинс
27
Моралес
5
Асеведо
11
Перейра
8
Родригес
11
Магно
24
Грэй
18
Амундсен
97
Хебер
11
Диас
12
12
11
Диас
6
Артур
10
Моррис
10
Моррис
6
Артур
18
Калленс
25
Шано
25
Шано
18
Калленс
24
Грэй
3
3
24
Грэй
97
Хебер
10
Моралес
10
Моралес
97
Хебер
Остались в запасе
Коламбус
Нью-Йорк Сити
24
Evan Bush
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
23
William Sands
ЦЗ
14
Marlon Hairston
ЦП
13
Kevin Molino
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
9
Erik Hurtado
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
29
Gedion Zelalem
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
23
William Sands
ЦЗ
14
Marlon Hairston
ЦП
13
Kevin Molino
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
9
Erik Hurtado
ЦФ
Остались в запасе
29
Gedion Zelalem
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Коламбус - Нью-Йорк Сити
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
Новости команд
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Коламбус
Нью-Йорк Сити
Месси жестко раскритиковали за его пакость
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