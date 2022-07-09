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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 09 июля 2022
Нью-Йорк Сити
09.07.2022, суббота, 20:00
США. МЛС, 26 тур
4 : 2
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
10'
Т. Магно (П)
44'
В. Кастелланос (П)
50'
Г. Перейра
82'
В. Кастелланос
18'
Г. Боу
77'
Г. Боу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн
Замена
Хебер
️️️️
С. Родригес
89'
Замена
М. Шано
️️️️
Т. Мартинс
84'
ГОЛ! 4:2!
В. Кастелланос
82'
78'
Замена
E. Boateng
️️️️
С. Ллетгет
77'
ГОЛ! 3:2!
Г. Боу
Пас отдал
Д. Джонс
72'
Замена
М. Полстер
️️️️
T. McNamara
72'
Замена
А. Ингви Траустасон
️️️️
Д. Борреро
Желтая карточка
J. Haak
70'
Замена
J. Haak
️️️️
Н. Асеведо
67'
ГОЛ! 3:1!
Г. Перейра
50'
46'
Замена
Д. Белл
️️️️
В. Каптум
Замена
Г. Перейра
️️️️
М. Моралес
46'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Кастелланос
44'
41'
Красная карточка
Э. Фаррелл
Желтая карточка
В. Кастелланос
36'
Пенальти не реализован!
В. Кастелланос
34'
18'
ГОЛ! 1:1!
Г. Боу
Пас отдал
С. Ллетгет
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Магно
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
13
Тиаго Мартинс
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
5
Николас Асеведо
ОП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
8
Сантьяго Родригес
АП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Нью-Инглэнд Революшн
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ПЗ
7
Густаво Боу
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
77
Дилан Борреро
ЦФ
1
Джордже Петрович
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
8
Себастьян Ллетгет
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Нью-Йорк Сити
25
Максим Шано
ЦЗ
29
Gedion Zelalem
ЦП
11
Габриэль Перейра
ПВ
13
Luis Barraza
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
8
Мэтт Полстер
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
17
Jozy Altidore
ЦФ
8
Джон Белл
ЦФ
13
Maciel
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
3-1-1-2-3
1
Джонсон
13
Мартинс
18
Калленс
27
Моралес
5
Асеведо
10
Моралес
11
Магно
8
Родригес
24
Грэй
18
Амундсен
11
Кастелланос
4-2-5
5
Бай
22
24
Джонс
88
Фаррелл
7
Боу
10
Хиль
77
Борреро
8
Ллетгет
6
Каптум
26
1
Петрович
13
Мартинс
25
Шано
25
Шано
13
Мартинс
10
Моралес
11
Перейра
11
Перейра
10
Моралес
8
Родригес
97
Хебер
97
Хебер
8
Родригес
5
Асеведо
15
15
5
Асеведо
26
8
Полстер
8
Полстер
26
77
Борреро
9
Траустасон
9
Траустасон
77
Борреро
6
Каптум
8
Белл
8
Белл
6
Каптум
8
Ллетгет
24
24
8
Ллетгет
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Нью-Инглэнд Революшн
29
Gedion Zelalem
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
36
Earl Edwards Jr.
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
17
Jozy Altidore
ЦФ
13
Maciel
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Остались в запасе
29
Gedion Zelalem
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
Остались в запасе
36
Earl Edwards Jr.
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
17
Jozy Altidore
ЦФ
13
Maciel
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Брюс Арена
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
Янки Стэдиум
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