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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Нью-Йорк Сити
Монреаль - Нью-Йорк Сити: обзор матча 31 июля 2022
Монреаль
31.07.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 32 тур
0 : 0
Завершен
Нью-Йорк Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монреаль - Нью-Йорк Сити
Замена
Х. Торрес
️️️️
Д. Михайлович
82'
Замена
И. Коне
️️️️
С. Пьетт
82'
Замена
М. Шоньер
️️️️
Л. Лаппалайнен
79'
Замена
К. Камара
️️️️
M. Toye
79'
61'
Замена
Н. Асеведо
️️️️
С. Родригес
61'
Замена
A. Jasson
️️️️
Хебер
Желтая карточка
Ж. Ватерман
53'
Желтая карточка
А. Джонстон
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
4
Камал Миллер
ЦЗ
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
9
Ромель Киото
ЛВ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
2
Алистер Джонстон
ЦФ
4
Руди Камачо
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
18
Александр Калленс
ЦЗ
13
Тиаго Мартинс
ЦЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
8
Сантьяго Родригес
АП
11
Габриэль Перейра
ПВ
15
Justin Haak
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
17
Jojea Kwizera
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
Нью-Йорк Сити
5
Николас Асеведо
ОП
29
Gedion Zelalem
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
2-3-2-4
4
Миллер
2
Ватерман
2
Ваньяма
26
Лаппалайнен
6
Пьетт
9
Киото
10
Михайлович
2
Джонстон
41
Пантемис
13
4
Камачо
2-1-3-4
1
Джонсон
18
Калленс
13
Мартинс
10
Моралес
11
Перейра
8
Родригес
11
Магно
24
Грэй
18
Амундсен
97
Хебер
15
26
Лаппалайнен
66
Шоньер
66
Шоньер
26
Лаппалайнен
6
Пьетт
8
Коне
8
Коне
6
Пьетт
10
Михайлович
99
Торрес
99
Торрес
10
Михайлович
13
85
Камара
85
Камара
13
8
Родригес
5
Асеведо
5
Асеведо
8
Родригес
97
Хебер
17
17
97
Хебер
Остались в запасе
Монреаль
Нью-Йорк Сити
1
Себастьян Бреза
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
17
Jojea Kwizera
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
29
Gedion Zelalem
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
1
Себастьян Бреза
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
17
Jojea Kwizera
ЦФ
Остались в запасе
29
Gedion Zelalem
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Монреаль - Нью-Йорк Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
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