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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк
Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк: обзор матча 17 апреля 2022
Нью-Йорк Сити
17.04.2022, воскресенье, 20:00
США. МЛС, 10 тур
6 : 0
Завершен
Реал Солт-Лейк
9'
В. Кастелланос
40'
В. Кастелланос (П)
57'
В. Кастелланос (П)
80'
В. Кастелланос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк
81'
Замена
N. Besler
️️️️
П. Руис
ГОЛ! 4:0!
В. Кастелланос
80'
Замена
V. Latinovich
️️️️
Т. Мартинс
71'
Замена
G. Zelalem
️️️️
Т. Магно
71'
Замена
Хебер
️️️️
К. Паркс
71'
64'
Замена
E. Luiz
️️️️
С. Калдуэлл
63'
Желтая карточка
С. Калдуэлл
63'
Замена
М. Чанг
️️️️
Т. Шмитт
Замена
Н. Асеведо
️️️️
А. Моралес
60'
Замена
Г. Перейра
️️️️
С. Родригес
59'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
В. Кастелланос
57'
46'
Замена
Э. Броди
️️️️
С. Кордова
42'
Желтая карточка
А. Эррера
ГОЛ с пенальти! 2:0!
В. Кастелланос
40'
38'
Желтая карточка
Т. Шмитт
Желтая карточка
В. Кастелланос
34'
Желтая карточка
Т. Грэй
31'
ГОЛ! 1:0!
В. Кастелланос
Пас отдал
С. Родригес
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
13
Тиаго Мартинс
ЦЗ
55
Китон Паркс
ЦП
24
Тайвон Грэй
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
11
Таллес Магно
ЦФ
8
Сантьяго Родригес
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
99
Жазиель Ороско
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ЦЗ
17
Пабло Руис
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
3
Тате Шмитт
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
87
Дамир Крейлах
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Нью-Йорк Сити
29
Gedion Zelalem
ЦП
11
Габриэль Перейра
ПВ
97
Хебер
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
5
Николас Асеведо
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
Реал Солт-Лейк
24
Tomas Gomez
ВР
25
Everton Luiz
ЦП
19
Боде Идальго
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
3
Эндрю Броди
ЦФ
16
Майкел Чанг
ЦФ
17
Christopher Garcia
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
3-1-5
1
Джонсон
27
Моралес
18
Калленс
13
Мартинс
55
Паркс
11
Магно
18
Амундсен
11
Андраде
8
Родригес
11
Кастелланос
3-3-4
18
МакМат
30
Силва Марсело
99
Ороско
22
Эррера
17
Руис
12
Калдуэлл
22
Мерам
17
Вуд
87
Крейлах
16
Кордова
3
Шмитт
11
Магно
29
29
11
Магно
8
Родригес
11
Перейра
11
Перейра
8
Родригес
55
Паркс
97
Хебер
97
Хебер
55
Паркс
27
Моралес
5
Асеведо
5
Асеведо
27
Моралес
13
Мартинс
32
32
13
Мартинс
12
Калдуэлл
25
25
12
Калдуэлл
17
Руис
13
13
17
Руис
16
Кордова
3
Броди
3
Броди
16
Кордова
3
Шмитт
16
Чанг
16
Чанг
3
Шмитт
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Реал Солт-Лейк
17
Andres Jasson
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
24
Tomas Gomez
ВР
19
Боде Идальго
ЦП
17
Christopher Garcia
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
17
Andres Jasson
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
Остались в запасе
24
Tomas Gomez
ВР
19
Боде Идальго
ЦП
17
Christopher Garcia
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
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