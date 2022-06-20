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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Колорадо
Нью-Йорк Сити - Колорадо: обзор матча 20 июня 2022
Нью-Йорк Сити
20.06.2022, понедельник, 00:00
США. МЛС, 22 тур
1 : 1
Завершен
Колорадо
72'
Т. Магно
68'
М. Барриос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Сити - Колорадо
Замена
М. Шано
️️️️
Т. Мартинс
90'
+4
Желтая карточка
А. Моралес
83'
81'
Замена
Н. Мескида
️️️️
М. Барриос
76'
Желтая карточка
Д. Уилсон
73'
Желтая карточка
Б. Акоста
ГОЛ! 1:1!
Т. Магно
Пас отдал
М. Моралес
72'
Замена
К. Паркс
️️️️
Н. Асеведо
71'
Желтая карточка
В. Кастелланос
68'
68'
ГОЛ! 0:1!
М. Барриос
Пас отдал
М. Кайе
60'
Замена
S. Beitashour
️️️️
Л. Абубакар
56'
Желтая карточка
Л. Абубакар
46'
Замена
J. Lewis
️️️️
J. Price
30'
Желтая карточка
J. Price
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
13
Тиаго Мартинс
ЦЗ
5
Николас Асеведо
ОП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
8
Сантьяго Родригес
АП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
11
Таллес Магно
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Колорадо
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
27
Данни Уилсон
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
19
Jack Price
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
7
Микаэль Барриос
ЦП
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Нью-Йорк Сити
25
Максим Шано
ЦЗ
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
55
Китон Паркс
ЦП
29
Gedion Zelalem
ЦП
11
Габриэль Перейра
ПВ
97
Хебер
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
Колорадо
13
Anthony Markanich
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
33
Steven Beitashour
ЦФ
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
22
Max
ЦФ
3-1-1-1-4
1
Джонсон
27
Моралес
18
Калленс
13
Мартинс
5
Асеведо
10
Моралес
8
Родригес
11
Кастелланос
18
Амундсен
24
Грэй
11
Магно
3-2-4-2
27
Уилсон
5
Абубакар
2
6
Трасти
16
Эстевес
6
Акоста
14
Кайе
7
Барриос
19
9
Зардес
23
Ярброу
13
Мартинс
25
Шано
25
Шано
13
Мартинс
5
Асеведо
55
Паркс
55
Паркс
5
Асеведо
7
Барриос
20
Мескида
20
Мескида
7
Барриос
5
Абубакар
33
33
5
Абубакар
19
14
14
19
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Колорадо
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
29
Gedion Zelalem
ЦП
11
Габриэль Перейра
ПВ
97
Хебер
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
13
Anthony Markanich
ЦЗ
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
22
Max
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
29
Gedion Zelalem
ЦП
11
Габриэль Перейра
ПВ
97
Хебер
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
Остались в запасе
13
Anthony Markanich
ЦЗ
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
22
Max
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Колорадо
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Стадион:
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