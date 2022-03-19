Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион: обзор матча 19 марта 2022
Нью-Йорк Сити
19.03.2022, суббота, 20:00
США. МЛС, 5 тур
0 : 2
Завершен
Филадельфия Юнион
12'
А. Бедойя
33'
Д. Газдаг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион
Желтая карточка
Т. Магно
85'
Замена
C. Gloster
️️️️
М. Амундсен
78'
78'
Замена
К. Салливан
️️️️
С. Сантос
74'
Желтая карточка
К. Бурк
Желтая карточка
В. Кастелланос
73'
73'
Желтая карточка
К. Вагнер
67'
Желтая карточка
Д. Газдаг
64'
Замена
К. Бурк
️️️️
Х. Карранца
Желтая карточка
С. Родригес
52'
Замена
Н. Асеведо
️️️️
К. Паркс
46'
Замена
Хебер
️️️️
A. Jasson
46'
33'
ГОЛ! 0:2!
Д. Газдаг
Пас отдал
Н. Харриел
14'
Желтая карточка
Х. Карранца
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Бедойя
Желтая карточка
A. Jasson
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
13
Тиаго Мартинс
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
55
Китон Паркс
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
11
Таллес Магно
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
8
Сантьяго Родригес
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
27
Кай Вагнер
ЦФ
18
Леон Флеч
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Нью-Йорк Сити
25
Максим Шано
ЦЗ
29
Gedion Zelalem
ЦП
97
Хебер
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
5
Николас Асеведо
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
Филадельфия Юнион
2
Мэтт Реал
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
5
Брэндан Крейг
ЦП
8
Хесус Буэно
ЦП
7
Кори Бурк
ЦФ
49
Мэтт Фриз
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
3-2-5
1
Джонсон
13
Мартинс
18
Калленс
27
Моралес
55
Паркс
10
Моралес
17
11
Кастелланос
8
Родригес
18
Амундсен
11
Магно
2-1-2-5
18
Блэйк
5
Глеснес
3
Эллиот
70
Мартинес
11
Бедойя
16
Газдаг
9
Карранца
19
Сантос
18
Флеч
27
Вагнер
26
Харриел
17
97
Хебер
97
Хебер
17
18
Амундсен
2
2
18
Амундсен
55
Паркс
5
Асеведо
5
Асеведо
55
Паркс
9
Карранца
7
Бурк
7
Бурк
9
Карранца
19
Сантос
33
Салливан
33
Салливан
19
Сантос
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Филадельфия Юнион
25
Максим Шано
ЦЗ
29
Gedion Zelalem
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
2
Мэтт Реал
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
5
Брэндан Крейг
ЦП
8
Хесус Буэно
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
25
Максим Шано
ЦЗ
29
Gedion Zelalem
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
Остались в запасе
2
Мэтт Реал
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
5
Брэндан Крейг
ЦП
8
Хесус Буэно
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
Янки Стэдиум
Новости команд
Все
Нью-Йорк Сити
Филадельфия Юнион
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
Объявлено наказание для Месси за удар соперника
22 августа
2
Месси ударил соперника в матче МЛС
22 августа
8
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
МЛС. «Интер Майами» победил «Нью-Йорк Сити», Месси обошел Пеле по голам со штрафных
23 марта
2
МЛС. Дубль и передача Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Йорк Сити»
2025.09.25 07:51
Прогноз на точный счeт матча «Нью-Йорк Сити» – «Атланта Юнайтед»: МЛС, 13 июня 2025 года
2025.06.12 11:08
Объявлено наказание для Месси за удар соперника
22 августа
2
Месси ударил соперника в матче МЛС
22 августа
8
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
У Месси подозрение на травму за 17 дней до ЧМ, его заменили из предосторожности
25 мая
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+