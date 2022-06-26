|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хьюстон
|15
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.08.2022
|Был в запасе
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|1:1
|Цинциннати (Цинциннати)
|18.08.2022
|Был в запасе
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|1:2
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|0:1
|Орландо Сити (Орландо)
|31.07.2022
|58' -90'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|6:0
|Хьюстон (Хьюстон)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Хьюстон (Хьюстон)
|1:2
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|18.07.2022
|Был в запасе
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|1:2
|Хьюстон (Хьюстон)
|13.07.2022
|Был в запасе
|Остин (Остин)
|3:1
|Хьюстон (Хьюстон)
|04.07.2022
|61' -90'
|Хьюстон (Хьюстон)
|1:2
|Шарлотт (Шарлотт)
|30.06.2022
|Был в запасе
|Портленд (Портленд)
|2:1
|Хьюстон (Хьюстон)
|26.06.2022
|70' -90'
|Хьюстон (Хьюстон)
|2:0
|Чикаго Файр (Чикаго)
|19.06.2022
|65' -90'
|Орландо Сити (Орландо)
|2:1
|Хьюстон (Хьюстон)
|29.05.2022
|46' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|3:0
|Хьюстон (Хьюстон)
|23.05.2022
|56' -90'
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|0:3
|Хьюстон (Хьюстон)
|58'
|19.05.2022
|62' -90'
|Хьюстон (Хьюстон)
|0:1
|Сиэтл (Сиэтл)
|15.05.2022
|80' -90'
|Хьюстон (Хьюстон)
|2:0
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|08.05.2022
|1' -90'
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|2:0
|Хьюстон (Хьюстон)
|30.04.2022
|1' -65'
|Хьюстон (Хьюстон)
|1:2
|Остин (Остин)
|23.04.2022
|1' -76'
|Даллас (Даллас)
|2:1
|Хьюстон (Хьюстон)
|17.04.2022
|1' -59'
|Хьюстон (Хьюстон)
|0:0
|Портленд (Портленд)
|10.04.2022
|1' -75'
|Хьюстон (Хьюстон)
|4:3
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Интер (Майами)
|1:3
|Хьюстон (Хьюстон)
|20.03.2022
|72' -90'
|Хьюстон (Хьюстон)
|1:1
|Колорадо (Денвер)
|90'
|13.03.2022
|Был в запасе
|Хьюстон (Хьюстон)
|2:1
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|05.03.2022
|76' -90'
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|1:0
|Хьюстон (Хьюстон)
|28.02.2022
|Был в запасе
|Хьюстон (Хьюстон)
|0:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)