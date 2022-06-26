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    T. Pasher - статистика

    Имя T. Pasher
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хьюстон 15 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.08.2022 Был в запасе Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк) 1:1 Цинциннати (Цинциннати)
    18.08.2022 Был в запасе Атланта Юнайтед (Атланта) 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
    14.08.2022 Был в запасе Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк) 0:1 Орландо Сити (Орландо)
    31.07.2022 58' -90' Филадельфия Юнион (Филадельфия) 6:0 Хьюстон (Хьюстон)
    24.07.2022 Был в запасе Хьюстон (Хьюстон) 1:2 Миннесота Юнайтед (Миннесота)
    18.07.2022 Был в запасе Сан-Хосе (Сан-Хосе) 1:2 Хьюстон (Хьюстон)
    13.07.2022 Был в запасе Остин (Остин) 3:1 Хьюстон (Хьюстон)
    04.07.2022 61' -90' Хьюстон (Хьюстон) 1:2 Шарлотт (Шарлотт)
    30.06.2022 Был в запасе Портленд (Портленд) 2:1 Хьюстон (Хьюстон)
    26.06.2022 70' -90' Хьюстон (Хьюстон) 2:0 Чикаго Файр (Чикаго)
    19.06.2022 65' -90' Орландо Сити (Орландо) 2:1 Хьюстон (Хьюстон)
    29.05.2022 46' -90' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 3:0 Хьюстон (Хьюстон)
    23.05.2022 56' -90' Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 0:3 Хьюстон (Хьюстон)
    58'
    19.05.2022 62' -90' Хьюстон (Хьюстон) 0:1 Сиэтл (Сиэтл)
    15.05.2022 80' -90' Хьюстон (Хьюстон) 2:0 Нэшвилл (Нэшвилл)
    08.05.2022 1' -90' Ди Си Юнайтед (Вашингтон) 2:0 Хьюстон (Хьюстон)
    30.04.2022 1' -65' Хьюстон (Хьюстон) 1:2 Остин (Остин)
    23.04.2022 1' -76' Даллас (Даллас) 2:1 Хьюстон (Хьюстон)
    17.04.2022 1' -59' Хьюстон (Хьюстон) 0:0 Портленд (Портленд)
    10.04.2022 1' -75' Хьюстон (Хьюстон) 4:3 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    03.04.2022 Был в запасе Интер (Майами) 1:3 Хьюстон (Хьюстон)
    20.03.2022 72' -90' Хьюстон (Хьюстон) 1:1 Колорадо (Денвер)
    90'
    13.03.2022 Был в запасе Хьюстон (Хьюстон) 2:1 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    05.03.2022 76' -90' Канзаc Сити (Канзас-Сити) 1:0 Хьюстон (Хьюстон)
    28.02.2022 Был в запасе Хьюстон (Хьюстон) 0:0 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
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