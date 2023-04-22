Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вагнер - статистика

Завершил карьеру
10 января 1996 (30)
#70 | Нападающий
168 см
Кабо-Верде
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Серен
23
4
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
81' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
68' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
1' - 67'
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
1' - 90'
79'
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Серен
0 : 2
11.03.2023
Антверпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Серкль Брюгге
3 : 1
04.03.2023
Серен
72' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Серен
0 : 2
25.02.2023
Мехелен
1' - 89'
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Серен
1 : 1
18.02.2023
Зюлте-Варегем
1' - 85'
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Шарлеруа
3 : 0
11.02.2023
Серен
1' - 65'
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Серен
2 : 1
04.02.2023
Оуд-Хеверли
1' - 88'
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Генк
4 : 0
29.01.2023
Серен
65' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Серен
0 : 1
22.01.2023
Андерлехт
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Кортрейк
3 : 2
18.01.2023
Серен
1' - 90'
18, 60'
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
Серен
1 : 1
14.01.2023
Стандард
1' - 90'
17'
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
Остенде
1 : 2
07.01.2023
Серен
1' - 90'
75'
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Серен
0 : 1
23.12.2022
Эйпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
Оуд-Хеверли
5 : 0
11.11.2022
Серен
1' - 90'
45'
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
Серен
1 : 2
05.11.2022
Сент-Труйден
1' - 90'
45'
83'
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
Серен
1 : 2
30.10.2022
Юнион СЖ
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серен
0 : 1
18.10.2022
Серкль Брюгге
59' - 90'
90'
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Вестерло
2 : 2
14.10.2022
Серен
1' - 46'
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Серен
1 : 1
08.10.2022
Остенде
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
0 : 2
30.09.2022
Серен
86' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
2 : 1
16.09.2022
Серен
71' - 90'
Главные новости
Товарищеский матч. Бразилия одержала волевую победу над Австралией – 4:2!
15:08
Борющийся с раком Алдонин покинул Россию: «Казалось, все складывается неплохо, но увы»
14:49
1
Круговой – об уходе из «Зенита» в ЦСКА: «Лучшее решение в карьере»
14:40
1
Ветеран ЦСКА отреагировал на слова Головина о готовности перейти в «Спартак»
14:23
Глушенков оценил, стало ли труднее играть против «Спартака»
14:06
1
Жиру анонсировал завершение карьеры
13:53
Фанатам «Спартака» запретили посещение матчей за пронос гранаты на стадион
13:35
3
Глушенков сказал, как Россия сыграла бы на ЧМ-2026
13:26
3
ВидеоСоболев ответил юному болельщику на кричалку про «Спартак»
13:08
1
Появились новые данные о концерте Канье Уэста на стадионе «Зенита»
12:48
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+