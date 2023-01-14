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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серен - Стандард
Серен - Стандард: обзор матча 14 января 2023
Серен
14.01.2023, суббота, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Стандард
17'
К. Лепуан
41'
А. Доннум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серен - Стандард
85'
Замена
Г. Цимирот
️️️️
В. Баликвиша
Замена
М. Кашбах
️️️️
С. Мвуэ
84'
Желтая карточка
К. Лепуан
82'
Желтая карточка
М. Самбу
80'
Желтая карточка
М. Мбоу
69'
60'
Замена
Я. Барретт Лаурсен
️️️️
А. Доннум
60'
Замена
Н. Огайо
️️️️
С. Перица
Замена
С. Сиссоко
️️️️
С. Лахссаини
46'
41'
ГОЛ! 1:1!
А. Доннум
Пас отдал
М. Фосси
Желтая карточка
М. Поти
34'
30'
Желтая карточка
С. Альсате
ГОЛ! 1:0!
К. Лепуан
Пас отдал
Вагнер
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серен
23
Тимоти Мартин
ВР
40
Даниэль Опаре
ЦЗ
36
Марвин Тшибуабуа
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
18
Морган Поти
ЦЗ
70
Марсони Самбу
ПЗ
15
Сами Лахссаини
ЦП
23
Кристоф Лепуан
ЦП
17
Антуан Бернье
ЦП
10
Стив Мвуэ
АП
70
Вагнер
ПВ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
34
Константинос Лайфис
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
15
Арон Доннум
ПВ
18
Стипе Перица
ЦФ
13
Марлон Фосси
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Серен
30
Гийом Дитш
ВР
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
35
Сержиу Консейсау
ПЗ
14
Валентен Гийом
ЦП
6
Матье Кашбах
ЦП
6
Самбу Сиссоко
ЦП
29
Эджайта Ифони
ЦФ
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
4
Lucas Noubi
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
77
Ошер Давида
ПВ
39
Ноа Огайо
ЦФ
3-2-3-2
23
Мартин
36
Тшибуабуа
5
Мбоу
18
Поти
40
Опаре
70
Самбу
15
Лахссаини
23
Лепуан
17
Бернье
10
Мвуэ
70
Вагнер
2-3-3-2
16
Бодар
3
Дюсенн
20
Бокади
21
Баликвиша
34
Лайфис
7
Альсате
15
Доннум
61
Чанак
11
Зинкернагель
13
Фосси
18
Перица
10
Мвуэ
6
Кашбах
6
Кашбах
10
Мвуэ
15
Лахссаини
6
Сиссоко
6
Сиссоко
15
Лахссаини
15
Доннум
7
Лаурсен
7
Лаурсен
15
Доннум
21
Баликвиша
59
Цимирот
59
Цимирот
21
Баликвиша
18
Перица
39
Огайо
39
Огайо
18
Перица
Остались в запасе
Серен
Стандард
30
Гийом Дитш
ВР
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
35
Сержиу Консейсау
ПЗ
14
Валентен Гийом
ЦП
29
Эджайта Ифони
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
77
Ошер Давида
ПВ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Остались в запасе
30
Гийом Дитш
ВР
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
35
Сержиу Консейсау
ПЗ
14
Валентен Гийом
ЦП
29
Эджайта Ифони
ЦФ
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
77
Ошер Давида
ПВ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Главный тренер
Мбайе Лейе
Статистика матча Серен - Стандард
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Парай
Новости команд
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Серен
Стандард
Бельгийский клуб за 4 года пережил 2 подряд повышения и 2 подряд вылета
2024.04.20 20:13
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
«Локомотив» согласовал переход капитана «Стандарда». Он выкупит свой контракт у клуба
2023.01.18 14:51
Бельгийский клуб за 4 года пережил 2 подряд повышения и 2 подряд вылета
2024.04.20 20:13
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
«Локомотив» согласовал переход капитана «Стандарда». Он выкупит свой контракт у клуба
2023.01.18 14:51
«Локомотив» планирует покупку 30-летнего капитана «Стандарда»
2023.01.18 11:57
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