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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Серен
Кортрейк - Серен: обзор матча 18 января 2023
Кортрейк
18.01.2023, среда, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
3 : 2
Завершен
Серен
9'
Ф. Авенатти
23'
Б. Мессауди
63'
Ф. Селемани
18'
Вагнер (П)
60'
Вагнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кортрейк - Серен
90'
+6
Желтая карточка
С. Сиссоко
90'
+3
Замена
В. Гийом
️️️️
М. Кашбах
Замена
М. Васински
️️️️
А. Кадри
83'
Замена
Х. Кейта
️️️️
С. Лончар
83'
68'
Замена
С. Консейсау
️️️️
М. Самбу
Замена
К. Д'Хаен
️️️️
Ф. Селемани
67'
Замена
М. Регали
️️️️
Б. Мессауди
67'
ГОЛ! 3:2!
Ф. Селемани
Пас отдал
К. Атемона
63'
60'
ГОЛ! 2:2!
Вагнер
54'
Красная карточка
М. Мбоу
48'
Желтая карточка
М. Самбу
46'
Замена
С. Сиссоко
️️️️
С. Мвуэ
46'
Замена
А. Силла
️️️️
М. Тшибуабуа
ГОЛ! 2:1!
Б. Мессауди
23'
18'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Вагнер
Желтая карточка
Ф. Авенатти
17'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Авенатти
Пас отдал
Б. Мессауди
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
23
Том Ванденберге
ВР
3
Кристалино Атемона
ЦЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
44
Жоау Силва
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ПЗ
17
Массимо Бруно
ЦП
10
Стипе Лончар
ЦП
37
Абделькахар Кадри
АП
9
Биллал Мессауди
ПВ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Серен
23
Тимоти Мартин
ВР
36
Марвин Тшибуабуа
ЦЗ
18
Морган Поти
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ЦЗ
70
Марсони Самбу
ПЗ
6
Матье Кашбах
ЦП
23
Кристоф Лепуан
ЦП
17
Антуан Бернье
ЦП
10
Стив Мвуэ
АП
70
Вагнер
ПВ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Кортрейк
16
Максим Деман
ВР
2
Мартин Васински
ЦЗ
14
Дион Де Неве
ЛВ
17
Мартин Регали
ЛВ
30
Кристоф Д'Хаен
ЦП
8
Хабиб Кейта
ЦП
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
Серен
30
Гийом Дитш
ВР
24
Сандро Тремуле
ЦЗ
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
35
Сержиу Консейсау
ПЗ
14
Валентен Гийом
ЦП
6
Самбу Сиссоко
ЦП
29
Эджайта Ифони
ЦФ
3-2-2-2-1
23
Ванденберге
7
Селемани
44
Силва
4
Ватанабе
3
Атемона
8
Мехсату
17
Бруно
10
Лончар
37
Кадри
9
Мессауди
20
Авенатти
3-2-3-2
23
Мартин
18
Поти
5
Мбоу
40
Опаре
70
Самбу
36
Тшибуабуа
6
Кашбах
23
Лепуан
17
Бернье
70
Вагнер
10
Мвуэ
37
Кадри
2
Васински
2
Васински
37
Кадри
7
Селемани
30
Д'Хаен
30
Д'Хаен
7
Селемани
10
Лончар
8
Кейта
8
Кейта
10
Лончар
9
Мессауди
17
Регали
17
Регали
9
Мессауди
36
Тшибуабуа
2
Силла
2
Силла
36
Тшибуабуа
70
Самбу
35
Консейсау
35
Консейсау
70
Самбу
6
Кашбах
14
Гийом
14
Гийом
6
Кашбах
10
Мвуэ
6
Сиссоко
6
Сиссоко
10
Мвуэ
Остались в запасе
Кортрейк
Серен
16
Максим Деман
ВР
14
Дион Де Неве
ЛВ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
30
Гийом Дитш
ВР
24
Сандро Тремуле
ЦЗ
29
Эджайта Ифони
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Остались в запасе
16
Максим Деман
ВР
14
Дион Де Неве
ЛВ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
Остались в запасе
30
Гийом Дитш
ВР
24
Сандро Тремуле
ЦЗ
29
Эджайта Ифони
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Главный тренер
Эмилио Феррера
Статистика матча Кортрейк - Серен
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Информация о матче
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