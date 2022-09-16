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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Серен
Антверпен - Серен: обзор матча 16 сентября 2022
Антверпен
16.09.2022, пятница, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Серен
7'
Т. Алдервейрелд
20'
В. Янссен
43'
А. Бернье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антверпен - Серен
Желтая карточка
Ю. Эккеленкамп
83'
78'
Желтая карточка
Л. Абанда
72'
Замена
Л. Абанда
️️️️
М. Поти
71'
Замена
Вагнер
️️️️
М. Самбу
71'
Замена
С. Лахссаини
️️️️
А. Ба
Замена
Р. Наингголан
️️️️
А. Юсуф
68'
Замена
В. Фишер
️️️️
К. Миеси
68'
Замена
Р. Де Лат
️️️️
Й. Батай
68'
Желтая карточка
Й. Батай
50'
48'
Замена
С. Мвуэ
️️️️
М. Кашбах
43'
ГОЛ! 2:1!
А. Бернье
Пас отдал
М. Муандилмаджи
ГОЛ! 2:0!
В. Янссен
Пас отдал
П. Геркенс
20'
ГОЛ! 1:0!
Т. Алдервейрелд
Пас отдал
К. Стенгс
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
80
Альхассан Юсуф
ОП
18
Питер Геркенс
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Серен
30
Гийом Дитш
ВР
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
24
Сандро Тремуле
ЦЗ
18
Морган Поти
ЦП
17
Абу Ба
ЦП
6
Самбу Сиссоко
ЦП
6
Матье Кашбах
ЦП
70
Марсони Самбу
ЦП
17
Антуан Бернье
ЦП
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
14
Антони Валенсия
ЦП
7
Виктор Фишер
ЦФ
77
Бруни Нсимба
ЦФ
Серен
36
Марвин Тшибуабуа
ЦЗ
14
Валентен Гийом
ЦП
15
Сами Лахссаини
ЦП
10
Стив Мвуэ
АП
70
Вагнер
ПВ
1
Тимоти Галье
ЦФ
23
Лерой Абанда
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Бутез
23
Винс
23
Алдервейрелд
51
Пачо
25
Батай
80
Юсуф
18
Геркенс
32
Эккеленкамп
23
Миеси
14
Стенгс
14
Янссен
3-5-1-1
30
Дитш
2
Силла
5
Мбоу
24
Тремуле
17
Ба
6
Кашбах
70
Самбу
17
Бернье
6
Сиссоко
18
Поти
99
Муандилмаджи
80
Юсуф
44
Наингголан
44
Наингголан
80
Юсуф
25
Батай
2
Де Лат
2
Де Лат
25
Батай
23
Миеси
7
Фишер
7
Фишер
23
Миеси
17
Ба
15
Лахссаини
15
Лахссаини
17
Ба
6
Кашбах
10
Мвуэ
10
Мвуэ
6
Кашбах
70
Самбу
70
Вагнер
70
Вагнер
70
Самбу
18
Поти
23
Абанда
23
Абанда
18
Поти
Остались в запасе
Антверпен
Серен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
14
Антони Валенсия
ЦП
77
Бруни Нсимба
ЦФ
36
Марвин Тшибуабуа
ЦЗ
14
Валентен Гийом
ЦП
1
Тимоти Галье
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
14
Антони Валенсия
ЦП
77
Бруни Нсимба
ЦФ
Остались в запасе
36
Марвин Тшибуабуа
ЦЗ
14
Валентен Гийом
ЦП
1
Тимоти Галье
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Статистика матча Антверпен - Серен
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Информация о матче
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