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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Вестерло - Серен
Вестерло - Серен: обзор матча 14 октября 2022
Вестерло
14.10.2022, пятница, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Серен
28'
М. Поти (АГ)
33'
Д. Нене
12'
А. Бернье
48'
М. Муандилмаджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерло - Серен
90'
+1
Замена
Д. Опаре
️️️️
С. Сиссоко
Замена
Э. Йорданов
️️️️
Д. Нене
90'
+1
84'
Замена
С. Элисор
️️️️
М. Муандилмаджи
79'
Желтая карточка
М. Муандилмаджи
77'
Замена
Л. Абанда
️️️️
М. Поти
Замена
М. Гюмюшкая
️️️️
Л. Фостер
74'
Замена
К. Ваэзен
️️️️
Н. Шадли
74'
Замена
Т. Диркс
️️️️
Х. Акбунар
64'
Замена
Р. Нойштедтер
️️️️
Л. Минейро
64'
48'
ГОЛ! 2:2!
М. Муандилмаджи
Пас отдал
М. Самбу
46'
Замена
С. Лахссаини
️️️️
Вагнер
ГОЛ! 2:1!
Д. Нене
Пас отдал
Н. Шадли
33'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Поти
28'
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Бернье
Пас отдал
М. Поти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
28
Равиль Тагир
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
30
Лукас Минейро
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
23
Рубин Сигерс
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
45
Доржель Нене
ЦФ
9
Лайл Фостер
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Серен
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
24
Сандро Тремуле
ЦЗ
6
Матье Кашбах
ЦП
17
Антуан Бернье
ЦП
6
Самбу Сиссоко
ЦП
18
Морган Поти
ЦП
70
Марсони Самбу
ЦП
70
Вагнер
ПВ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
1
Тимоти Галье
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Вестерло
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
19
Матиас Фикселлес
ЦП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
55
Тюр Диркс
ЦФ
20
Ник Гиллекенс
ЦФ
17
Киан Ваэзен
ЦФ
Серен
23
Тимоти Мартин
ВР
35
Сержиу Консейсау
ЦЗ
15
Сами Лахссаини
ЦП
10
Стив Мвуэ
АП
23
Лерой Абанда
ЦФ
40
Даниэль Опаре
ЦФ
22
Симон Элисор
ЦФ
2-1-4-1-2
26
Болат
28
Тагир
14
Рейнолдс
30
Минейро
89
Шадли
29
Де Куйпер
23
Сигерс
24
Мадсен
7
Акбунар
9
Фостер
45
Нене
3-5-1-2
2
Силла
5
Мбоу
24
Тремуле
6
Кашбах
6
Сиссоко
18
Поти
70
Самбу
17
Бернье
70
Вагнер
1
Галье
99
Муандилмаджи
45
Нене
32
Йорданов
32
Йорданов
45
Нене
30
Минейро
33
Нойштедтер
33
Нойштедтер
30
Минейро
9
Фостер
23
Гюмюшкая
23
Гюмюшкая
9
Фостер
7
Акбунар
55
Диркс
55
Диркс
7
Акбунар
89
Шадли
17
Ваэзен
17
Ваэзен
89
Шадли
70
Вагнер
15
Лахссаини
15
Лахссаини
70
Вагнер
18
Поти
23
Абанда
23
Абанда
18
Поти
6
Сиссоко
40
Опаре
40
Опаре
6
Сиссоко
99
Муандилмаджи
22
Элисор
22
Элисор
99
Муандилмаджи
Остались в запасе
Вестерло
Серен
19
Матиас Фикселлес
ЦП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
20
Ник Гиллекенс
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
23
Тимоти Мартин
ВР
35
Сержиу Консейсау
ЦЗ
10
Стив Мвуэ
АП
Главный тренер
Эмилио Феррера
Остались в запасе
19
Матиас Фикселлес
ЦП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
20
Ник Гиллекенс
ЦФ
Остались в запасе
23
Тимоти Мартин
ВР
35
Сержиу Консейсау
ЦЗ
10
Стив Мвуэ
АП
Главный тренер
Боб Питерс
Главный тренер
Эмилио Феррера
Статистика матча Вестерло - Серен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Информация о матче
Стадион:
Хет Кейпе
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