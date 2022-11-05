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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серен - Сент-Труйден
Серен - Сент-Труйден: обзор матча 05 ноября 2022
Серен
05.11.2022, суббота, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Сент-Труйден
45+2'
Вагнер
77'
Д. Хаяси
79'
Д. Бруно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серен - Сент-Труйден
Желтая карточка
Вагнер
83'
79'
ГОЛ! 1:2!
Д. Бруно
Пас отдал
С. Ван Дессел
Замена
Л. Абанда
️️️️
М. Поти
78'
77'
ГОЛ! 1:1!
Д. Хаяси
Пас отдал
Э. Жуниор Бока
70'
Замена
С. Ван Дессел
️️️️
Ф. Бойя
Замена
А. Бернье
️️️️
С. Консейсау
68'
56'
Замена
А. Койта
️️️️
В. Янссенс
54'
Желтая карточка
В. Янссенс
ГОЛ! 1:0!
Вагнер
45'
+2
Вторая желтая
С. Мвуэ
44'
Желтая карточка
С. Мвуэ
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серен
35
Сержиу Консейсау
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
24
Сандро Тремуле
ЦЗ
70
Марсони Самбу
ЦП
18
Морган Поти
ЦП
14
Валентен Гийом
ЦП
6
Матье Кашбах
ЦП
10
Стив Мвуэ
АП
70
Вагнер
ПВ
1
Тимоти Галье
ЦФ
40
Даниэль Опаре
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Сент-Труйден
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
34
Франк Бойя
ЦП
17
Эрик Жуниор Бока
ЦФ
1
Даниэль Шмидт
ЦФ
22
Волке Янссенс
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
22
Кристиан Брюлс
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Серен
23
Тимоти Мартин
ВР
4
Махамаду Дембеле
ЦЗ
36
Марвин Тшибуабуа
ЦЗ
17
Антуан Бернье
ЦП
23
Лерой Абанда
ЦФ
28
Денис Бунчуков
ЦФ
29
Эджайта Ифони
ЦФ
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
14
Даики Хасиока
ПЗ
14
Оливье Дюмонт
ЦП
6
Матте Сметс
ЦП
19
Стэн Ван Дессел
ЦФ
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
11
Абубакари Койта
ЦФ
3-4-2-2
35
Консейсау
5
Мбоу
24
Тремуле
70
Самбу
14
Гийом
6
Кашбах
18
Поти
10
Мвуэ
70
Вагнер
40
Опаре
1
Галье
3-1-5
37
Ляйстнер
2
Аль-Дахил
4
Бауэр
34
Бойя
22
Янссенс
9
Бруно
91
Хаяси
22
Брюлс
30
Оказаки
35
Консейсау
17
Бернье
17
Бернье
35
Консейсау
18
Поти
23
Абанда
23
Абанда
18
Поти
34
Бойя
19
Ван Дессел
19
Ван Дессел
34
Бойя
22
Янссенс
11
Койта
11
Койта
22
Янссенс
Остались в запасе
Серен
Сент-Труйден
23
Тимоти Мартин
ВР
4
Махамаду Дембеле
ЦЗ
36
Марвин Тшибуабуа
ЦЗ
28
Денис Бунчуков
ЦФ
29
Эджайта Ифони
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
12
Йо Коппенс
ВР
14
Даики Хасиока
ПЗ
14
Оливье Дюмонт
ЦП
6
Матте Сметс
ЦП
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Остались в запасе
23
Тимоти Мартин
ВР
4
Махамаду Дембеле
ЦЗ
36
Марвин Тшибуабуа
ЦЗ
28
Денис Бунчуков
ЦФ
29
Эджайта Ифони
ЦФ
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
14
Даики Хасиока
ПЗ
14
Оливье Дюмонт
ЦП
6
Матте Сметс
ЦП
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Серен - Сент-Труйден
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Парай
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