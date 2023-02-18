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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серен - Зюлте-Варегем
Серен - Зюлте-Варегем: обзор матча 18 февраля 2023
Серен
18.02.2023, суббота, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Зюлте-Варегем
86'
M. Poaty
43'
Й. Фоссен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серен - Зюлте-Варегем
90'
+3
Желтая карточка
Н. Ромменс
ГОЛ! 1:1!
M. Poaty
Пас отдал
C. Lepoint
86'
Замена
В. Гийом
️️️️
Вагнер
85'
83'
Замена
А. Драмбаев
️️️️
А. Фадера
Желтая карточка
М. Мбоу
80'
75'
Замена
А. Ндур
️️️️
Й. Фоссен
Замена
С. Тремуле
️️️️
Д. Опаре
74'
73'
Вторая желтая
К. Брюлс
Замена
G. Kilota
️️️️
М. Кашбах
72'
Замена
С. Сиссоко
️️️️
С. Мвуэ
71'
67'
Желтая карточка
К. Брюлс
Красная карточка
М. Тшибуабуа
62'
Замена
М. Самбу
️️️️
С. Лахссаини
46'
43'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Й. Фоссен
Желтая карточка
C. Lepoint
32'
Желтая карточка
Д. Опаре
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серен
30
Гийом Дитш
ВР
40
Даниэль Опаре
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
36
Марвин Тшибуабуа
ЦЗ
15
Сами Лахссаини
ЦП
23
Christophe Lepoint
ЦП
6
Матье Кашбах
ЦП
18
Morgan Poaty
ЦП
10
Стив Мвуэ
АП
70
Вагнер
ПВ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Зюлте-Варегем
4
Кароль Фила
ПЗ
2
Алессандро Чиранни
ПЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
8
Абдулайе Сиссако
ОП
8
Николас Ромменс
ЦП
22
Кристиан Брюлс
АП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Серен
23
Тимоти Мартин
ВР
24
Сандро Тремуле
ЦЗ
70
Марсони Самбу
ПЗ
6
Самбу Сиссоко
ЦП
14
Валентен Гийом
ЦП
8
Gerald Kilota
ЦП
52
Noah Serwy
ЦФ
Зюлте-Варегем
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
5
Бент Сермо
ПЗ
25
Алиун Ндур
ЛВ
29
Lukas Willen
ЦП
16
Даниэль Рамирес
ЦП
80
Кевор Палумец
ЦП
35
Lennert Hallaert
ЦФ
3-4-2-1
30
Дитш
40
Опаре
5
Мбоу
36
Тшибуабуа
15
Лахссаини
6
Кашбах
18
23
10
Мвуэ
70
Вагнер
99
Муандилмаджи
2-1-1-2-2
2
Чиранни
4
Фила
8
Сиссако
8
Ромменс
22
Брюлс
39
Фадера
9
Гано
9
Фоссен
40
Опаре
24
Тремуле
24
Тремуле
40
Опаре
15
Лахссаини
70
Самбу
70
Самбу
15
Лахссаини
10
Мвуэ
6
Сиссоко
6
Сиссоко
10
Мвуэ
70
Вагнер
14
Гийом
14
Гийом
70
Вагнер
6
Кашбах
8
8
6
Кашбах
39
Фадера
14
Драмбаев
14
Драмбаев
39
Фадера
9
Фоссен
25
Ндур
25
Ндур
9
Фоссен
Остались в запасе
Серен
Зюлте-Варегем
23
Тимоти Мартин
ВР
52
Noah Serwy
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
5
Бент Сермо
ПЗ
29
Lukas Willen
ЦП
16
Даниэль Рамирес
ЦП
80
Кевор Палумец
ЦП
35
Lennert Hallaert
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Остались в запасе
23
Тимоти Мартин
ВР
52
Noah Serwy
ЦФ
Остались в запасе
5
Бент Сермо
ПЗ
29
Lukas Willen
ЦП
16
Даниэль Рамирес
ЦП
80
Кевор Палумец
ЦП
35
Lennert Hallaert
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Главный тренер
Франки Дюри
Статистика матча Серен - Зюлте-Варегем
3
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Парай
Новости команд
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Серен
Зюлте-Варегем
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
Бельгийский клуб за 4 года пережил 2 подряд повышения и 2 подряд вылета
2024.04.20 20:13
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
«Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты
2021.09.21 09:28
4
Бельгийский клуб за 4 года пережил 2 подряд повышения и 2 подряд вылета
2024.04.20 20:13
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
«Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты
2021.09.21 09:28
4
Агент Игнатьева: «От «Зюлте-Варегем» заинтересованность действительно есть»
2021.08.19 10:22
5
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