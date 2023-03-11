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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серен - Антверпен
Серен - Антверпен: обзор матча 11 марта 2023
Серен
11.03.2023, суббота, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
0 : 2
Завершен
Антверпен
15'
Ю. Эккеленкамп
19'
В. Янссен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серен - Антверпен
81'
Желтая карточка
К. Скотт
81'
Замена
К. Скотт
️️️️
М. Кейта
Желтая карточка
M. Poaty
80'
Замена
G. Kilota
️️️️
С. Мвуэ
67'
Замена
М. Кашбах
️️️️
С. Сиссоко
67'
64'
Замена
М. Баликвиша
️️️️
А. Муджа
Желтая карточка
М. Муандилмаджи
63'
Желтая карточка
С. Сиссоко
57'
Замена
А. Силла
️️️️
А. Ба
23'
19'
ГОЛ! 0:2!
В. Янссен
Пас отдал
А. Муджа
15'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Эккеленкамп
Пас отдал
Й. Батай
Красная карточка
Д. Опаре
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серен
30
Гийом Дитш
ВР
40
Даниэль Опаре
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
70
Марсони Самбу
ПЗ
17
Абу Ба
ЦП
23
Christophe Lepoint
ЦП
18
Morgan Poaty
ЦП
6
Самбу Сиссоко
ЦП
10
Стив Мвуэ
АП
70
Вагнер
ПВ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
51
Вильям Пачо
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
48
Артур Вермерен
ОП
16
Мандела Кейта
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
7
Арбнор Муджа
ПВ
9
Джирано Керк
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Серен
23
Тимоти Мартин
ВР
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
8
Gerald Kilota
ЦП
6
Матье Кашбах
ЦП
14
Валентен Гийом
ЦП
15
Сами Лахссаини
ЦП
29
Эджайта Ифони
ЦФ
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
20
Кобе Корбани
ЦЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
17
Abderahmane Soussi
ЦП
46
Милан Смитс
ЦП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
3-4-2-1
30
Дитш
40
Опаре
5
Мбоу
70
Самбу
17
Ба
18
6
Сиссоко
23
10
Мвуэ
70
Вагнер
99
Муандилмаджи
4-2-1-2-1
1
Бутез
25
Батай
13
Авила
2
Де Лат
51
Пачо
48
Вермерен
16
Кейта
32
Эккеленкамп
9
Керк
7
Муджа
14
Янссен
17
Ба
2
Силла
2
Силла
17
Ба
10
Мвуэ
8
8
10
Мвуэ
6
Сиссоко
6
Кашбах
6
Кашбах
6
Сиссоко
16
Кейта
10
Скотт
10
Скотт
16
Кейта
7
Муджа
7
Баликвиша
7
Баликвиша
7
Муджа
Остались в запасе
Серен
Антверпен
23
Тимоти Мартин
ВР
14
Валентен Гийом
ЦП
15
Сами Лахссаини
ЦП
29
Эджайта Ифони
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
1
Ортвен Де Вольф
ВР
20
Кобе Корбани
ЦЗ
17
Abderahmane Soussi
ЦП
46
Милан Смитс
ЦП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
Остались в запасе
23
Тимоти Мартин
ВР
14
Валентен Гийом
ЦП
15
Сами Лахссаини
ЦП
29
Эджайта Ифони
ЦФ
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
20
Кобе Корбани
ЦЗ
17
Abderahmane Soussi
ЦП
46
Милан Смитс
ЦП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
Главный тренер
Эмилио Феррера
Статистика матча Серен - Антверпен
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Парай
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2025.09.02 00:23
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2025.08.25 16:16
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