Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Серен
Оуд-Хеверли - Серен: обзор матча 11 ноября 2022
Оуд-Хеверли
11.11.2022, пятница, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
5 : 0
Завершен
Серен
23'
М. Мертенс
29'
М. Гонсалес (П)
42'
К. Де Норре
45+2'
С. Кийин (П)
90'
Н. Нсинги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оуд-Хеверли - Серен
ГОЛ! 5:0!
Н. Нсинги
90'
87'
Замена
Д. Бунчуков
️️️️
М. Кашбах
85'
Желтая карточка
С. Элисор
85'
Желтая карточка
А. Силла
81'
Замена
Л. Абанда
️️️️
М. Поти
Замена
Й. Дагур Торстейнссон
️️️️
М. Гонсалес
80'
Замена
Й. Дом
️️️️
Л. Патрис
80'
Замена
Т. Вльетинк
️️️️
М. Аль-Тамари
80'
73'
Желтая карточка
Д. Опаре
69'
Замена
С. Консейсау
️️️️
М. Самбу
Замена
М. Кейта
️️️️
К. Малинов
66'
Желтая карточка
Н. Нсинги
61'
46'
Замена
М. Дембеле
️️️️
А. Бернье
Замена
Н. Нсинги
️️️️
С. Кийин
46'
45'
+3
Желтая карточка
Вагнер
ГОЛ с пенальти! 4:0!
С. Кийин
45'
+2
ГОЛ! 3:0!
К. Де Норре
42'
35'
Вторая желтая
С. Сиссоко
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Гонсалес
29'
28'
Желтая карточка
С. Сиссоко
ГОЛ! 1:0!
М. Мертенс
Пас отдал
К. Де Норре
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
77
Валентин Кожокару
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦЗ
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
33
Матье Мертенс
АП
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Серен
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
24
Сандро Тремуле
ЦЗ
70
Марсони Самбу
ЦП
18
Морган Поти
ЦП
6
Самбу Сиссоко
ЦП
6
Матье Кашбах
ЦП
70
Вагнер
ПВ
1
Тимоти Галье
ЦФ
22
Симон Элисор
ЦФ
40
Даниэль Опаре
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Оуд-Хеверли
16
Мандела Кейта
ЦП
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
6
Йорен Дом
ЦФ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
38
Ореган Раве
ЦФ
Серен
23
Тимоти Мартин
ВР
36
Марвин Тшибуабуа
ЦЗ
35
Сержиу Консейсау
ЦЗ
4
Махамаду Дембеле
ЦЗ
14
Валентен Гийом
ЦП
17
Антуан Бернье
ЦП
23
Лерой Абанда
ЦФ
28
Денис Бунчуков
ЦФ
3-2-3-1-1
77
Кожокару
28
Плетинкс
16
Рикка
24
Де Норре
37
Мендиль
27
Патрис
11
Аль-Тамари
33
Малинов
13
Кийин
33
Мертенс
9
Гонсалес
3-4-1-3
5
Мбоу
2
Силла
24
Тремуле
18
Поти
6
Сиссоко
6
Кашбах
70
Самбу
70
Вагнер
40
Опаре
22
Элисор
1
Галье
33
Малинов
16
Кейта
16
Кейта
33
Малинов
11
Аль-Тамари
77
Вльетинк
77
Вльетинк
11
Аль-Тамари
27
Патрис
6
Дом
6
Дом
27
Патрис
13
Кийин
9
Нсинги
9
Нсинги
13
Кийин
9
Гонсалес
23
Торстейнссон
23
Торстейнссон
9
Гонсалес
70
Самбу
35
Консейсау
35
Консейсау
70
Самбу
Бернье
4
Дембеле
4
Дембеле
Бернье
17
Бернье
17
Бернье
18
Поти
23
Абанда
23
Абанда
18
Поти
6
Кашбах
28
Бунчуков
28
Бунчуков
6
Кашбах
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Серен
5
P. Ngawa
ЦФ
38
Ореган Раве
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
23
Тимоти Мартин
ВР
36
Марвин Тшибуабуа
ЦЗ
14
Валентен Гийом
ЦП
Главный тренер
Эмилио Феррера
Остались в запасе
5
P. Ngawa
ЦФ
38
Ореган Раве
ЦФ
Остались в запасе
23
Тимоти Мартин
ВР
36
Марвин Тшибуабуа
ЦЗ
14
Валентен Гийом
ЦП
Главный тренер
Герман Вермеулен
Главный тренер
Эмилио Феррера
Статистика матча Оуд-Хеверли - Серен
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Информация о матче
Стадион:
Ден Дриф
Новости команд
Все
Оуд-Хеверли
Серен
Назван футболист, который был альтернативой Иличу для «Спартака»
2025.02.04 12:26
9
Бельгийский клуб за 4 года пережил 2 подряд повышения и 2 подряд вылета
2024.04.20 20:13
Вальдес: «Счастлив, что вышел на поле после восьми месяцев работы в одиночестве»
2016.01.31 08:06
Вальдес дебютировал в «Стандарте»
2016.01.31 07:10
2
Назван футболист, который был альтернативой Иличу для «Спартака»
2025.02.04 12:26
9
Вальдес: «Счастлив, что вышел на поле после восьми месяцев работы в одиночестве»
2016.01.31 08:06
Вальдес дебютировал в «Стандарте»
2016.01.31 07:10
2
Бельгийский клуб за 4 года пережил 2 подряд повышения и 2 подряд вылета
2024.04.20 20:13
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+