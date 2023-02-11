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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Серен
Шарлеруа - Серен: обзор матча 11 февраля 2023
Шарлеруа
11.02.2023, суббота, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
3 : 0
Завершен
Серен
18'
В. Байо
53'
Й. Багер
61'
М. Илаймахаритра (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлеруа - Серен
Замена
К. Нкуба
️️️️
Ж. Ван Клемпут
86'
Замена
Ю. Баджи
️️️️
В. Байо
79'
Замена
Д. Хейманс
️️️️
А. Зорган
79'
79'
Замена
А. Силла
️️️️
М. Тшибуабуа
Замена
Р. Мориока
️️️️
М. Илаймахаритра
69'
Замена
И. Мбенза
️️️️
Н. Штулич
69'
65'
Замена
С. Мвуэ
️️️️
М. Самбу
65'
Замена
Э. Ифони
️️️️
М. Муандилмаджи
65'
Замена
В. Гийом
️️️️
Вагнер
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Илаймахаритра
61'
ГОЛ! 2:0!
Й. Багер
Пас отдал
Д. Марк
53'
46'
Замена
С. Лахссаини
️️️️
М. Кашбах
Желтая карточка
С. Кнежевич
42'
ГОЛ! 1:0!
В. Байо
Пас отдал
А. Хоссейнзаде
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
23
Марко Илаймахаритра
ОП
8
Адем Зорган
ЦП
99
Амирхоссейн Хоссейнзаде
АП
15
Вакун Байо
ЦФ
9
Никола Штулич
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Серен
30
Гийом Дитш
ВР
36
Марвин Тшибуабуа
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ЦЗ
70
Марсони Самбу
ПЗ
18
Morgan Poaty
ЦП
6
Матье Кашбах
ЦП
23
Christophe Lepoint
ЦП
6
Самбу Сиссоко
ЦП
70
Вагнер
ПВ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Шарлеруа
1
Пьер Патро
ВР
44
Мехди Букамир
ЦЗ
7
Исаак Мбенза
ЦП
88
Рюта Мориока
АП
38
Дан Хейманс
АП
27
Кен Нкуба
ПВ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Серен
23
Тимоти Мартин
ВР
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
28
Денис Бунчуков
ЦП
14
Валентен Гийом
ЦП
15
Сами Лахссаини
ЦП
10
Стив Мвуэ
АП
29
Эджайта Ифони
ЦФ
52
Noah Serwy
ЦФ
3-3-1-1-2
12
Коффи
5
Кнежевич
2
Ван Клемпут
25
Марк
18
Кайембе
23
Илаймахаритра
5
Багер
8
Зорган
99
Хоссейнзаде
9
Штулич
15
Байо
4-4-1-1
30
Дитш
70
Самбу
5
Мбоу
40
Опаре
36
Тшибуабуа
6
Кашбах
23
6
Сиссоко
18
70
Вагнер
99
Муандилмаджи
9
Штулич
7
Мбенза
7
Мбенза
9
Штулич
23
Илаймахаритра
88
Мориока
88
Мориока
23
Илаймахаритра
8
Зорган
38
Хейманс
38
Хейманс
8
Зорган
2
Ван Клемпут
27
Нкуба
27
Нкуба
2
Ван Клемпут
15
Байо
20
Баджи
20
Баджи
15
Байо
36
Тшибуабуа
2
Силла
2
Силла
36
Тшибуабуа
70
Вагнер
14
Гийом
14
Гийом
70
Вагнер
6
Кашбах
15
Лахссаини
15
Лахссаини
6
Кашбах
70
Самбу
10
Мвуэ
10
Мвуэ
70
Самбу
99
Муандилмаджи
29
Ифони
29
Ифони
99
Муандилмаджи
Остались в запасе
Шарлеруа
Серен
1
Пьер Патро
ВР
44
Мехди Букамир
ЦЗ
Главный тренер
Карим Бельхосин
23
Тимоти Мартин
ВР
28
Денис Бунчуков
ЦП
52
Noah Serwy
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Остались в запасе
1
Пьер Патро
ВР
44
Мехди Букамир
ЦЗ
Остались в запасе
23
Тимоти Мартин
ВР
28
Денис Бунчуков
ЦП
52
Noah Serwy
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Главный тренер
Эмилио Феррера
Статистика матча Шарлеруа - Серен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Пэи де Шарлеруа
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